Еще один человек излечился от коронавируса в Мурманске

7 Апр 2020 2020-04-07T23:42:04+03:00

В Мурманской области уже два человека, которые победили коронавирус. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из больницы выписали ребенка, который заболел коронавирусом вместе с родителями

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В оперативном штабе при правительстве Мурманской области сообщили сразу две хорошие новости. Первая - за сутки число заболевших коронавирусом в регионе не увеличилось и замерло на отметке - 18 человек. А вторая - от болезни вылечился еще один человек. Первый, "нулевой" пациент региона - ирландец Александр Гасс.

- Из больницы в Мурманске выписан несовершеннолетний пациент, которого вылечили от коронавирусной инфекции, - уточнили в оперштабе.

Школьник заразился COVID-19 вместе с родителями - болезнь обнаружили во время самоизоляции, которую семья проходила после отдыха в ОАЭ. При этом родители нарушили запрет и позвали домой на занятие репетитора английского языка. Мама и папа несовершеннолетнего сейчас проходят лечение.

Также, по данным оперативного штабе, с 73 до 76 человек в регионе увеличилось число тех, кому поставлен предварительно положительный диагноз. 89 человек находятся на обсервации.

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