Парикмахер из Оленегорска о ситуации с коронавирусом: «Дайте работать или выплатите нам МРОТ»

7 Апр 2020 2020-04-07T12:15:10+03:00

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Коронавирус оказался смертельно опасен не только для людей, но и для бизнеса. Правительство Мурманской области расширило список предприятий, которые могут не приостанавливать свою работу с 6 по 30 апреля, но в него не вошли индустрия красоты и фитнес-клубы. Представители малого и среднего бизнеса уже направили обращение к губернатору Андрею Чибису разрешить им работать, но получили отрицательный ответ.

Что же делать? Одни на свой страх и риск продолжают обслуживать клиентов, другие пытаются добиться либо разрешения честно трудиться, либо поддержки от государства.

- Я обращаюсь к правительству России и лично к Владимиру Владимировичу Путину. Я живу в Оленегорске и работаю парикмахером, арендуя небольшой кабинет. Это мой единственный источник дохода. В связи с распространением коронавируса по постановлению правительства с 27 марта я была вынуждена закрыть свой кабинет и уйти на самоизоляцию, оставшись без средств к существованию, - записала обращение парикмахер Ирина Черанева. – Я работаю по ЕНВД (единому налогу на вмененный доход – Ред.). Те меры, которые разработаны для поддержки малого и среднего бизнеса, ко мне не относятся.

Работать нельзя, а платить за аренду кабинета, квартплату, кредит на квартиру и кормить 7-летнюю дочку Ирине как-то надо. С деньгами на еду обещали помочь родственники, но чтобы после карантина оплатить все счета, ей придется влезть в огромные долги.

- Мне звонили с минэкономразвития и сказали, что я пользуюсь льготами: 2500 рублей в общей сумме, плюс 3000 рублей за льготное питание в школе. Но можно ли прожить на 6000 рублей вдвоем с ребенком? Алименты я откладываю на учебу дочери в вузе, это ее деньги. Закрыть ИП и встать на биржу? Но это время, да и с чего я должна оплатить госпошлину? – рассуждает Ирина Черанева. - Почему таксисты могут работать, а мы нет? Ведь они не обрабатывают машину после каждого клиента, а мы будем это делать, поскольку и так работаем по нормам СанПиН. У продавцов в магазинах проходят сотни человек за день, а у нас единицы. Дайте работать, пожалуйста! Или выплатите нам МРОТ, чтобы можно было хотя бы элементарно заплатить кредит и купить продукты.

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повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманске: Аэропорт «Хибины» закрыли до 26 апреля. Из-за коронавируса аэропорт «Хибины» временно приостановил свою работу (Подробности)

Причины выезда из Кировска во время карантина по коронавирусу: по какому поводу можно оформить пропуск и работают ли детские сады. Глава администрации Кировска определил, по какому поводу жители смогут выезжать за пределы города (Подробности)

Карантин в Мурманске из-за коронавируса: На территорию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Междуречье въезд теперь только по спецпропускам. Из-за пандемии коронавируса на стройку в Междуречье ограничили проезд (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Как правильно выгуливать домашних животных. Зоозащитники дали рекомендации по выгулу собак в условиях режима самоизоляции из-за коронавируса в Мурманске и области (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU