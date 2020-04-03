Нарушение режима самоизоляции в Мурманске: В Абрам-Мысе работает парикмахерская, а в областном центре – мастера маникюра
- Есть в городе парикмахеры, работающие на дому? Срочно нужна стрижка и мелирование, - таких постов в социальных сетях сейчас пруд пруди.
И красавиц-северянок можно понять: у многих пришло время приводить волосы и ручки-ножки в порядок, а салоны красоты оказались закрыты. В Мурманской области в отличие от Москвы работу мастеров индустрии красоты на дому во время нерабочего месяца пока официально не запретили, но в список причин нарушить самоизоляцию такие визиты не попали.
Правда, многие мастера маникюра и педикюра, а также парикмахеры сами поставили свой бизнес на паузу – здоровье важнее. Но не все оказались такими сознательными.
- Мастера маникюра и педикюра продолжают работать, принимать клиентов. Выкладывают свои свободные окошки на ближайшие дни, и следующую неделю. На мой вопрос «Как же постановление губернатора», одна такая добавила меня в черный список, - сообщила об инциденте в соцсетях мурманчанка Светлана Маньшина.
Девушка лишилась мастера маникюра, но, может, оно и к лучшему? Кто знает, какими еще правилами безопасности готов пожертвовать конкретно этот специалист ради выгоды.
Заметили бдительные мурманчане и работающую парикмахерскую в доме №15 в переулке Охотничьем в Абрам-Мысе. Правда, найти контактный телефон салона красоты и якобы записаться на стрижку, у корреспондентов «КП» не получилось.
Бдительные мурманчане заметили работающую парикмахерскую. Фото: Подслушано в Мурманске №1
Кстати, среди пользователей соцсетей уже нашлись те, кто назвал заполярных Робин Гудов, сообщавших о нарушителях, стукачами. Видимо, опыт Европы стал поучительным не для всех северян, а жаль…
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ИСТОЧНИК KP.RU
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