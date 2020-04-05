Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: расширен список предприятий, которые будут работать с 6 по 30 апреля

5 Апр 2020 2020-04-05T16:27:45+03:00

Рестораны и кафе могут работать в режиме доставки ил "на вынос". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области определили перечень организаций, сотрудники которых будут трудиться в течение всего нерабочего месяца

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Еще десять дней назад власти Мурманской области призвали остаться дома всех северян, чья работа не связана с экстренными службами и жизнеобеспечением городов и поселков. Напомним: губернатор Заполярья Андрей Чибис даже грозил слишком трудолюбивым работодателям прокуратурой и трудинспекцией.

Теперь реалии изменились. В постановлении правительства Мурманской области перечислили все предприятия, организации и частный бизнес, чья деятельность не приостанавливается с 6 по 30 апреля. Всего 49 пунктов.

Итак, кто же продолжит трудиться во время эпидканикул длиной в месяц.

В первую очередь, те, кто не может остановить работу по производственно-техническим условиям, а также, те, кто эксплуатирует опасные производственные объекты и в отношении которых действует режим постоянного государственного контроля в области промышленной безопасности.

Во-вторых, охранные организации и медики,

В-третьих, системообразующие организации региона, а также строители и поставщики по государственным и муниципальным контрактам, сельхозпредприятия, ветклиники и судоремонтные предприятия.

В-четвертых, металлурги, атомщики и портовики, а также сотрудники пищевой промышленности, рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие компании, и перевозчики, обслуживающие население.

В-пятых, торговые точки, реализующие продукты и товары первой необходимости, а также пункты выдачи заказов Интернет-магазинов при условии доставки покупателям и точки, где можно заключить договор на услуги мобильной связи и оплатить их. Функционировать могут и пункты общественного питания, правда, в режиме «на вынос» или доставки клиентам. Не приостановлена работа и оптовых складов.

В-шестых, организации, предоставляющие услуги по уборке, дезинфекции, дезинсекции, дератизации помещений; дежурные нотариальные конторы, автомастерские и сервисы, а также организации, занимающиеся сервисным обслуживанием и ремонтом бытовой техники и СМИ.

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