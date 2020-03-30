Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом в Мурманской области: «Обращения в соцсетях о работе во время нерабочей неделе проверят прокуратура, минтруд и трудинспекция»

30 Март 2020 2020-03-30T09:27:43+03:00

Работать должны далеко не все. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Губернатор Мурманской области подчеркнул, что на работу на предприятия должно выйти минимальное количество людей

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В соцсетях активно проводится перекличка: для кого объявленая президентом России Владимиром Путиным нерабочая неделя, действительно, стала нерабочей. И получается, что дома остаются лишь единицы, остальным работодатель четко дал понять, что от них зависит жизнь городов и поселков. Эта информация не укрылась от губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

- Очень много обращений в социальных сетях «а мы работаем!», при этом из контекста не очевидно, что это является критично важным на сегодняшний день. Прошу прокуратуру, трудовую инспекцию и министерство труда и социальной защиты организовать работу по оперативной проверке подобного рода жалоб, - отреагировал Андрей Владимирович.

Люди, связанные с функционирование энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов, безусловно, продолжают работать. Но только те сотрудники, которые для этого необходимы. Все, что касается медицинской помощи, социальной службы, должно работать, как и критически важные предприятия, на которых невозможно остановить производственные процессы.

- Принципиально важно, внимательно отнестись и четко определить тот набор конкретных специалистов, который, действительно, необходим для функционирования городской инфраструктуры. Все остальные должны находиться дома! Я вижу набор случаев формального отношения к этим решениям! – подчеркнул глава региона и напомнил, что это не праздники, а возможность минимизировать свои контакты и обезопасить себя и близких от COVID-19.

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