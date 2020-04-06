Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Рестораны, салоны красоты и фитнес-клубы попросили у губернатора разрешение работать

6 Апр 2020 2020-04-06T10:51:35+03:00

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С введением новых ограничительных мер по предотвращению распространения коронавируса в регионе правительство Мурманской области расширило перечень предприятий, которые могут возобновить свою работу после первой нерабочей недели. Увы, рестораны, салоны красоты и фитнес-клубы в этот список не вошли.

- Уважаемый губернатор Андрей Владимирович, мы просим вас разрешить работать ресторанам, салонам красоты, фитнес-клубам и другим предприятиям и компаниям малого и среднего предпринимательства с 6 по 30 апреля. Поймите, пожалуйста, - длительный простой нанесет непоправимые последствия нашей деятельности, - такое обращение появилось в Instagram. - Мы нуждаемся в данных мерах, как в воздухе!

Со своей стороны предприниматели обязуются соблюдать все правила безопасности: обязательно дизенфицировать помещения несколько раз в день, работать в индивидуальных средствах защиты и даже выдавать их клиентам, не проводить групповые занятия в фитнес-клубах, а в ресторанах и кафе собираться не более 10-30 человек, использовать безналичную оплату, проводить термометрию сотрудников и так далее.

chibishelp51 МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ! Уважаемый губернатор Андрей Владимирович, мы просим Вас разрешить работать ресторанам, салонам красоты, фитнес клубам и другим предприятиям и компаниям МСП с 6 по 30 апреля. Поймите пожалуйста - длительный простой нанесет непоправимые последствия нашей деятельности. Мы обязуемся работать по следующим правилам: обязательная дизенфекция несколько раз в день, всех поверхностей предприятий и компаний, работать в индивидуальных средствах защиты, выдавать клиентам индивидуальные средства защиты - если у него таковых нет. В фитнес клубах не проводить групполвых занятий, в ресторанах и кафе собираться не более 10-30 человек, на ваще усмотрение, либо работать в ОП с посадкой по предварительной записи. Использовать безналичные типы оплаты для расчетов. Проверять температуру тела сотрудников. Обслуживать только проверенных и постоянных клиентов, при обнаружении попытки посещения предприятия или компании человека, прибывщего с другого региона - сообщить в ФСН и отказать в обслуживании! Мы нуждаемся в данных мерах, как в воздухе.

Предпринимателей услышали. Вот только удовлетворить их просьбу пока не в силах.

- Разумеется, как только эпидемиологическая обстановка позволит сделать такое послабление в ограничительных мерах, мы обязательно разрешим работать и остальным предпринимателям малого и среднего бизнеса. Сейчас первостепенная задача – защитить людей от коронавируса и максимально минимизировать риски его дальнейшего распространения! – отреагировал на обращение губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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