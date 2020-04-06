2020-04-06T15:09:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Как правильно выгуливать домашних животных

Зоозащитники дали рекомендации по выгулу собак в условиях режима самоизоляции из-за коронавируса в Мурманске и области
Елена МОЛОДЦОВА
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Перед прогулкой стоит проверить амуницию своего питомца.Перед прогулкой стоит проверить амуницию своего питомца.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Заскучавшие на самоизоляции россияне уже наводнили соцсети забавными мемами. Один из них - про лежащую на диване собаку, которая оказалась единственным питомцем в подъезде и за день выходила на прогулку раз 50.

А если без шуток, то в условиях пандемии коронавируса стоит как никогда ответственно отнестись к выгулу своих домашних питомцев. Волонтеры проекта «МурманЗооПОТЕРЯШКИ» дали жителям Мурманской области 5 советов, как уберечь четвероногих друзей от беды:

Выгуливайте своих питомцев, используя надежную амуницию, чтобы исключить возможность побега.

Проверяйте надежность амуниции перед выходом на прогулку. Если собака гиперактивная, продублируйте ошейник шлейкой или поводком, обвязав его вокруг торса собаки по виду шлейки. Домашние собаки всех размеров должны быть в такой амуниции.

Наденьте на ошейник жетон с адресом и номерами телефонов. Желательно, чтобы для него был отдельный ошейник, а не тот, из которого собака может вывернуться.

Не допускайте самовыгул своих питомцев!

В случае потери питомца или несчастного случая, происшедшего с ним на самовыгуле, помощников в поисках и шансов на спасение у вашего питомца будет немного.

Зоозащитники просят мурманчан беречь своих питомцев и не нарушать правила, по крайней мере, пока по региону шагает коронавирус и действует режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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