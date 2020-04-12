Ситуация с коронавирусом в Мурманске: супруга губернатора Мурманской области запустила акцию #СеверСпасибоВрачам

12 Апр 2020 2020-04-12T14:01:18+03:00

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В Мурманской области стартовала акция в поддержку медиков #СеверСпасибоВрачам. Инициатором доброго дела выступила супруга губернатора кольского края Евгения Чибис.

- Не следует забывать о тех, кто сегодня находится на переднем фланге борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Это наши замечательные медики. Они настоящие герои, которые ежедневно оказывают помощь заболевшим и также рискуют своим здоровьем. Им приходится сейчас работать в усиленном режиме, зачастую даже пообедать некогда. А еще у них есть семьи, дети, которые ждут их дома и тоже нуждаются в их внимании, заботе и поддержке, - отметили в Едином волонтерском центре Мурманской области.

Волонтеры готовы провести танцевальный онлайн мастер-класс для детей медиков, поиграть с ними и помочь сделать уроки, подвезти врачей в магазин и по делам, привезти горячий обед и многое другое.

Евгения Чибис просит северян рассказать своим знакомым, которые работают в сфере здравоохранения, об акции #СеверСпасибоВрачам.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам «горячей линии»: 8 8152-69-33-00 или 8 800-200-34-11.

Напомним: Супруга губернатора развезла продукты бабушкам и вынесла за них мусор. Евгения Чибис стала первой участницей акции #Волонтер_дня.

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