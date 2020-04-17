2020-04-17T18:28:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Мурманской области: в каких городах Мурманской области есть коронавирус и откуда его завезли

COVID-19 пока пробрался только в восемь муниципалитетов из 17
Елена МОЛОДЦОВА
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Вот так выглядит карта коронавируса на 17 апреля 2020 года.Вот так выглядит карта коронавируса на 17 апреля 2020 года.Фото: Антон ЗАБИРОВ
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У великого и ужасного коронавируса нет рук и ног, и добраться самостоятельно из Китая через всю Европу до Заполярья он бы не смог. Привезли его в Мурманскую область сами северяне, правда, сами не подозревая, что возвращаются из заграничного вояжа с опасным грузом. Так откуда же прибыл на Кольский полуостров COVID-19?

Тройка лидеров

- С 24 марта по 6 апреля в Северо-Западный федеральный округ прибыли 35206 человек из 77 стран мира. Большинство из них вернулись Финляндии, Литвы, Таиланда, Турции, Вьетнама, Эстонии, Польши и Кубы, - сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным оперативного штаба Мурманской области, в Заполярье за эти две недели приехало около 2200 северян. Примерно четверть из них – 506 человек – вернулись из Норвегии, еще 287 – из Таиланда, остальные из других стран мира.

Основной очаг коронавируса в Мурманской области находится в Кольском районе в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений. По последним данным, число зараженных в Белокаменке насчитывает 229 человек. По предварительной информации, коронавирус на стройку века завез гражданин Киргизии.

На втором месте по количеству заболевших остаются Кировск и Апатиты – 56 подтвержденных случаев. Конечно, главным источником заразы стал 31-летний аптаитчанин, который вернувшись с Кубы и решил не соблюдать режим самоизоляции. На него уже завели уголовное дело и выписали из больницы после выздоравления. Был, кстати, еще один мужчина, которому стало не хорошо после возвращения из Объединенных Арабских Эмиратов, но анализы не выявили у него COVID-19.

На третьем месте – Мурманск с 11 инфецированными. Не для кого ни секрет, что именно в столице Заполярья и дебютировал коронавирус. Первым пациентом на Кольском полуострове оказался 19-летний житель Ирландии, приехавший на международный шахматный турнир. Правда, болезнь протекало у него в легкой форме, и спортсмен не успел никого заразить.

На четвертое место перебрался Заполярный, где зараженных уже восемь человек. Однако данных, где они подцепили эту заразу, нет. Вполне, возможно, что и в соседней Норвегии. Но это лишь предположения.

На пятом месте – ЗАТО Александровск. Здесь коронавирус посетил только два города Снежногорск и Полярный. В первом – 4 случая, во втором – уже 5.

Шестую строчку рейтинга разделили Мончегорск и Североморск, где выявлено по двое заболевших. В городе металлургов одна из жительниц стала третьей по счету пациенткой в области, вернувшись из Испании.

На седьмой строчке – Кандалакша с одним подтвержденным случаем. Женщина с семьей отдыхала в Турции. Однако тест на COVID-19 оказался положительным только у нее. Пока кандалакшанка проходит лечение в Оленегорской больнице, ее муж и дочь ждут результатов анализов в обсерваторе.

Чистыми по-прежнему остаются Оленегорск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Островной, ЗАТО Заозерск, а также Ковдорский, Терский и Ловозерский районы. В Полярных Зорях было лишь подозрение на новую опасную инфекцию, но оно не подтвердилось. Так что город атомщиков тоже пока в зеленой зоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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