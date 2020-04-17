Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 17 апреля 2020 года: 318 заболевших, 39 – с предварительно положительным диагнозом

Прогнозы о том, что в ближайшее время в Мурманской области ожидается серьезный рост заболевших, постепенно сбываются. Согласно последней сводке, опубликованной оперативным штабом Мурманской области, ситуация в Заполярье остается стабильно тревожной – 318 подтвержденных случаев COVID-19. Последний прирост случился 16 апреля – 50 новых заболевших.

По-прежнему большая часть зараженных приходится на Кольский район. 229 человек из 318 – это рабочие масштабной стройки в Белокаменке. За сутки их стало больше на 23 заболевших. Между тем, рабочие рассказали, какая атмосфера царит на промплощадке и что паники пока не наблюдается.

В других муниципалитетах ситуация менее удручающая. В Апатитах и Кировске – 56 подтвержденных случаев COVID-19 (+20 за сутки). В Мурманске – 11 заболевших (+2 за сутки). В Заполярном - 8 зараженных (+2 за сутки). В ЗАТО Александровск коронавирус обнаружили в Снежногорске и Полярном – по 4 и 5 соответственно. В Мончегорске пока без изменений – двое заболевших. В Североморске – теперь тоже двое зараженных. Кандалакша пока держится – всего один случай.

Пока правительство Мурманской области не стало вводить дополнительных ограничительных мер. Инициативу региональной власти о закупке трекер-браслетов для больных с легкой формой COVID-19 обсуждают не только северяне, но и депутаты Государственной Думы. Правда, пока она не вызвала у них особого воодушевления, скорее наоборот зампред комитета по охране здоровья Леонид Огуль назвал эту идею чрезмерной и предложил направить выделенные из резервного фонда почти 1,5 миллиона рублей на приобретение индивидуальных средств защиты для медиков.

Также из хороших новостей – коронавирусу не удалось пробраться в Полярные Зори. Единственная женщина с подозрением на COVID-19, которой был поставлен диагноз пневмония, получила отрицательный результат анализа из федеральной лаборатории. С чем ее и поздравляем!

Число выздоровевших тоже выросло - 21 человек. В больницах Мурманской области проходят лечение от коронавируса 296 пациента. А вот предварительно положительных диагнозов вновь стало меньше - всего 39. На обсервации находятся 639 северян, 54 – сняты с нее.

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