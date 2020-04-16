2020-04-16T11:20:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Мурманске на 16 апреля: в Мурманской области диагноз COVID-19 подтвердился еще у 41 человек.

Число заболевших коронавирусом в Мурманской области увеличилось с 268 до 309
Елена МОЛОДЦОВА
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В Мурманской области продолжает расти число заболевших.В Мурманской области продолжает расти число заболевших.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Ситуация с коронавирусом в Заполярье продолжает ухудшаться. Напомним: последний раз количество заболевших выросло вдвое и достигло 268 человек. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, комментируя эту ситуацию, отметил, что в ближайшее время ожидается серьезный рост зараженных. И его прогноз, к сожалению, уже начал сбываться.

- У 41 человека подтвержден результат теста на коронавирус. Общее количество случаев COVID-19 в регионе - 309, из них 15 человек вылечены и 293 человека остаются на терапии в больницах, - сообщили в оперативном штабе Мурманской области.

Тенденция, по которой львиная доля зараженных коронавирусом приходится на масштабную стройку в Белокаменке, сохраняется. Как удалось узнать, 22 пациента из числа новых заболевших – рабочие с западного берега Кольского залива. Таким образом количество зараженных в Кольском районе достигло 228 человек. Остальные 19 новых подтвержденных случаев из других муниципалитетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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