Создали петицию: жители Мончегорска и Мурманской области требуют наказать мать мальчика, которого избил отчим

16 Апр 2020 2020-04-16T10:48:11+03:00

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8-летний Паша* сейчас лежит в детской больнице в Мурманске. Залечить ему надо не только телесные, но и душевные травмы. Почти 10 месяцев над ним издевался 25-летний отчим Кирилл - бил так, что мальчик приходил в школу синим от синяков. Когда его сейчас лечили - 25 марта отчим избил пасынка до разрыва кишечника, то нашли старые шрамы на голове и трещины в костях рук.

Против мужчин возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего", пока длится расследование, он находится в СИЗО. Мама мальчика не навещает его в больнице - ее не пускают к неокрепшему ребенку. Более того, жители Мончегорска требуют наказать женщину, все-таки она не могла не видеть, что муж делает с ее сыном. Для этого они создали петицию.

-Мать мальчика все это время давала ложные показания в ПДН, до сих пор выгораживает своего любимого мужа,которая видела все издевательства и несмотря на это вышла в сентябре 2019 за этого подонка замуж, которая говорила,что мальчик сам виноват в случившемся и начала менять показания,только когда ребенок пришел в себя,которая не вызвала даже скорую своему ребенку, - пишет автор петиции Полина Бабичева.

Как сообщали "КП" родственники Паши, Полина была в отношениях с Кириллом.

* Имена изменены

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