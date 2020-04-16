2020-04-16T10:48:11+03:00
Происшествия

Создали петицию: жители Мончегорска и Мурманской области требуют наказать мать мальчика, которого избил отчим

Ребенок попал в реанимацию с разрывом кишечника
Есения ДОБРОНРАВОВА
Поделиться:
Мать знала, что происходит, но не пыталась оградить ребенка от побоев отчима.Мать знала, что происходит, но не пыталась оградить ребенка от побоев отчима.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

8-летний Паша* сейчас лежит в детской больнице в Мурманске. Залечить ему надо не только телесные, но и душевные травмы. Почти 10 месяцев над ним издевался 25-летний отчим Кирилл - бил так, что мальчик приходил в школу синим от синяков. Когда его сейчас лечили - 25 марта отчим избил пасынка до разрыва кишечника, то нашли старые шрамы на голове и трещины в костях рук.

Против мужчин возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего", пока длится расследование, он находится в СИЗО. Мама мальчика не навещает его в больнице - ее не пускают к неокрепшему ребенку. Более того, жители Мончегорска требуют наказать женщину, все-таки она не могла не видеть, что муж делает с ее сыном. Для этого они создали петицию.

-Мать мальчика все это время давала ложные показания в ПДН, до сих пор выгораживает своего любимого мужа,которая видела все издевательства и несмотря на это вышла в сентябре 2019 за этого подонка замуж, которая говорила,что мальчик сам виноват в случившемся и начала менять показания,только когда ребенок пришел в себя,которая не вызвала даже скорую своему ребенку, - пишет автор петиции Полина Бабичева.

Как сообщали "КП" родственники Паши, Полина была в отношениях с Кириллом.

* Имена изменены

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Полностью признал вину»: Подростка из Кандалакши, который придушил и закопал в снег 10-летнего мальчика, ждет суд. Жестокий школьник полностью признал свою вину (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Создали петицию: жители Мончегорска и Мурманской области требуют наказать мать мальчика, которого избил отчим
В Госдуме назвали чрезмерной идею Мурманской области закупить трекер-браслетах для пациентов с коронавирусом в легкой форме
В Мурманске неподалеку от жилых домов гуляют утки
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 16 апреля 2020 года: 268 зараженных, 15 выздоровевших и 1 умерший
Еще один человек в Мурманской области, у которого был подтвержден коронавирус, выздоровел
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: На стройке в Белокаменке проверили уже 2000 рабочих
Статистика заражения коронавирусом в Мурманске на 15 апреля 2020 года: Больше 77% заболевших – это рабочие со стройки в Белокаменке
Житель Мурманска в магазине разбил голову покупателю, стоявшему впереди в очереди на кассу
Губернатор Мурманской области объяснил, почему запретил морскую рыбалку во время пандемии
Завершено расследование по уголовному делу в отношении командира сгоревшего в "Шереметьево" самолета Москва - Мурманск
Откуда в Белокаменку завезли коронавирус
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: "Оснований остановить стройку в Белокаменке нет"
Мурманский рыбный порт передал скорой помощи 750 защитных костюмов и 4 тысячи пар стерильных перчаток
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Мы ожидаем серьезного роста числа заболевших коронавирусом»
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Индекс самоизоляции в Мурманске на 15 апреля 2020 года составил всего 3,4 балла
Мурманская область - в тройке лидеров в России по скорости распространения коронавируса
Спасатели нашли пропавших на снегоходах пятерых жителей Туманного
Число выздоровевших от коронавируса в Мурманске на 15 апреля 2020 года составило 14 человек