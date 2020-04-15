«Полностью признал вину»: Подростка из Кандалакши, который придушил и закопал в снег 10-летнего мальчика, ждет суд

В конце февраля в Кандалакше произошел страшный, из ряда вон выходящий случай, при воспоминании о котором невольно пробегают мурашки по коже. Напомним, 15-летний подросток раздел до нижнего белья, избил, попытался задушить и закопал в снег 10-летнего мальчика. Ужасная картина разворачивалась за стенами школы, а смотреть на это еще и пришлось двум до смерти испуганным девочкам. К большому счастью, маленького кандалакшанина удалось спасти благодаря вовремя подоспевшим врачам «скорой помощи». Сейчас ему ничего не угрожает, он перешел на домашнее обучение, а случившееся получило широкую огласку.

Несколько месяц жестокий парень, за которым числится и масса других, не менее страшных поступков, находился в СИЗО, под стражей. И вот теперь его ждет суд.

- В ходе предварительного следствия злоумышленник полностью признал свою вину, дал признательные показания. Он объяснил, что причиной совершения преступления стала ссора его школьного друга с потерпевшим мальчиком, - сообщила старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Следователи уже собрали достаточную доказательственную базу. Допрошены свидетели - школьники, знакомые и близкие обоих мальчиков, сотрудники администрации школы, органов опеки, а также органов, ответственных за профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. Пострадавшему северянину и его семье оказали психологическую помощь. Кроме того, получены результаты ряда судебных экспертиз. Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, подросток признан вменяемым на момент совершения своего страшного дела.

Сейчас уголовные дела по части 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и п. «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего», которые завели на 15-летнего подростка, направлены в суд для рассмотрения по существу.

Также продолжается расследование уголовного дела по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность». Его возбудили в отношении должностных лиц органов, которые несут ответственность за профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.

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