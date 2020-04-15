Откуда в Белокаменку завезли коронавирус

15 Апр 2020 2020-04-15T16:31:55+03:00

Губернатор Мурманской области рассказал, кто стал "нулевым" пациентом в Белокаменке

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Если в Мурманск коронавирусную заразу привез шахматист из Ирландии, в Кандалакше распространению COVID-19 поспособствовала женщина, вернувшаяся из отпуска в Турции, в Апатитах - местный житель, побывавший на Кубе, то кто же виноват в массе зараженных рабочих на стройке в Белокаменке?

Напомним: 206 зараженных из 286 в Мурманской области - рабочие масштабной стройки в Междуречье. Из-за вспышки коронавируса недалеко от Белокаменки пришлось развернуть мобильный госпиталь, чтобы оказывать своевременно медицинскую помощь и не перегружать региональные медучреждения.

- Предполагаемым источником коронавируса в Белокаменке является гражданин Киргизии, - рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис

Из-за огромного количества заразившихся именно в Междуречье, Мурманская область поднялась на третье место по скорости распространения коронавируса в России. Заполярье обгоняют только Москва и Московская область.

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