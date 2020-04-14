2020-04-14T12:20:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Появилось видео, как в Междуречье развертывается мобильный госпиталь для борьбы с коронавирусом

Больницу оснастят аппаратами ИВЛ и рентгеном, а работать в ней будет около 130 специалистов [видео]
Наталья ЛОБАНОВА
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В Междуречье готовы к борьбе с СOVID-19. Фото: оперативный штаб при правительстве МОВ Междуречье готовы к борьбе с СOVID-19. Фото: оперативный штаб при правительстве МО
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На днях в Междуречье ввели режим «чрезвычайной ситуации», так как у множества рабочих на стройке в Белокаменке обнаружили злосчастный коронавирус. Чтобы избежать распространения опасной инфекции, в поселке было решено развернуть мобильный госпиталь для оказания медпомощи работникам Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений.

В Мурманскую область пришла федеральная поддержка - специалисты Ногинского и Невского спасательных центров и отряда «Центроспас». Обеспечивать работу больницы будут около 130 человек, включая личный состав ГУ МЧС России по Мурманской области. Госпиталь оснастят аппаратами ИВЛ и рентгеном.

Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, пока идет пандемия, нужно работать на опережение и быть готовыми к негативному сценарию.

- К сожалению, у работников подрядных организаций выявили коронавирус. Их не один десяток, поэтому нужны дополнительные мощности как можно ближе к стройке, чтобы не перегружать региональную медицину. Если болезнь будет протекать тяжело, то можно будет оказывать им медицинскую помощь сразу в мобильном госпитале, - сообщил глава заполярного региона.

В Междуречье разворачивают мобильный госпиталь.Автор: оперативный штаб при правительстве МО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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