Мурманская область - в тройке лидеров в России по скорости распространения коронавируса

15 Апр 2020 2020-04-15T11:28:25+03:00

Увы, вирус в Мурманской распространяется быстрее, чем это можно было представить. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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268 зараженных, 14 выздоровевших, один умерший – такова ситуация с короновирусом в Мурманской области за последние сутки. Причем 14 апреля число заболевших выросло вдвое. Разумеется, это не могло сказаться на положении Заполярья в рейтинге заболеваемости COVID-19 в России.

По скорости распространения коронавиурса безусловным лидером является Москва – за сутки там подтвердили 1774 случая. На втором месте – Московская область, где 14 апреля было заражено 272 человека. На третьей строчке – наша родная Мурманская область с 137 выявленными случаями COVID-19. Правда, Заполярью в спину дышит Санкт-Петербург – 130 заболевших за 14 апреля.

А вот республика Коми, которая еще несколько дней назад по росту заболеваемости коронавирусом обгоняла Мурманскую область, отстала в этой гонке и опустилась аж на шестое место – 97 случаев за сутки.

Власти Мурманская области уже сообщили, что ждут новый рост заболевших уже в ближайшее время.

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