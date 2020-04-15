2020-04-15T09:17:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис об электронных пропусках: «Если ситуация с коронавирусом ухудшится, то в регионе могут быть введены электронные пропуска»

Эта мера будет принята, чтобы минимизировать передвижение северян
Елена МОЛОДЦОВА
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Андрей Чибис готов к решительным мерам в борьбе с коронавирусом. Фото: Правительство Мурманской областиАндрей Чибис готов к решительным мерам в борьбе с коронавирусом. Фото: Правительство Мурманской области
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Ситуация с коронавирусом в Мурманской области продолжает ухудшаться. Если еще 14 апреля речь шла о 131 заболевшем COVID-19 в регионе, то к 15 апреля эта цифра выросла вдвое – 268 зараженных. И при этом, как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем ночном обращении к северянам, это еще не пик эпидемии.

- Мы ожидаем серьезного роста зараженных. При этом нельзя не учитывать, что люди с хроническими заболеваниями и слабым иммунитетом сгорают за несколько дней. К сожалению, за последние дни индекс самоизоляции в регионе упал ниже трех. Это значит, что значительное количество людей перестало беречь себя и соблюдать ограничительные меры, возвращаясь к привычному образу жизни, - отметил глава региона. – В правительстве уже прорабатывается вопрос, что если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, то на территории Мурманской области придется ввести электронные пропуска, дабы минимизировать передвижения людей.

Андрей Чибис призвал северян беречь себя и своих близких и покидать свои квартиры только в случаях крайней необходимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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