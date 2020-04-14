2020-04-14T22:54:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще четырех человек в Мурманской области вылечили от коронавируса

Общее число пациентов, которых вылечили от коронавируса в Мурманске и области, составило 14 человек
Елена МОЛОДЦОВА
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Число выздоровевших в Мурманской области увеличилось до 14 человек.Число выздоровевших в Мурманской области увеличилось до 14 человек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Известную поговорку про ложку дегтя в бочке меда, учитывая ситуацию с коронавирусом в Мурманской области, можно перефразировать как ложка меда в бочке дегтя. Именно так воспринимается последняя информация оперативного штаба Мурманской области о количестве выздоровевших.

- Четырех пациентов, у которых был подтвержден диагноз коронавирус, вылечены и выписаны из Апатитско-Кировской больницы. Медицинское наблюдение и подобранное врачами лечение дали положительные результаты, - отмечают в оперштабе.

Кстати, среди выздоровевших и житель Апатитов, который после возвращения с Кубы неделю вел активный образ жизни, а теперь стал фигурантом уголовного дела, возбужденного за столь безответственное поведение.

Тем не менее, на 14 апреля общее число пациентов, вылеченных от COVID-19, достигло 14 человек. Пока счет 14:1 в пользу врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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