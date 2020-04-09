2020-04-09T18:45:58+03:00
Коронавирус Covid-19

В Апатитах возбуждено первое уголовное дело против мужчины, который массово заразил жителей города коронавирусом

В Мурманской области возбуждено первое уголовное дело по факту несоблюдения карантина по коронавирусу
Мария ПАШЕНКОВА
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Жителю Апатитов грозит до двух лет лишения свободы.Жителю Апатитов грозит до двух лет лишения свободы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Свершило то, о чем говорили еще в марте - против 36-летнего жителя Апатитов (по первоначальной информации, ему был 31 год) возбудили уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий».

Напомним, мужчина в марте вернулся из отпуска на Кубе. Сначала на самолете добрался до Санкт-Петербурга, оттуда на поезде - в родной город. Еще в дороге апатитчанин чувствовал себя плохо, но после возвращения сразу пошел на работу. На обязательную для всех приехавших из-за границы самоизоляцию мужчина, говоря по-русски, забил. Неделю он наслаждался свободой: гулял по городу, катался на лыжах, встречался с друзьями, ездил в общественном транспорте. А потом все же обратился к врачам, когда самочувствие совсем ухудшилось.

21 марта апатитчанина госпитализировали, а потом у него нашли коронавирус. К тому моменту в больницу один за другим стали попадать его знакомые - все с признаками COVID-19. У девяти диагноз подтвердился. Поступок мужчины вызвал эффект домино: Апатиты и соседний Кировск стали лидерами в Мурманской области по числу заболевших и человек с предварительно положительным диагнозом. Города закрыли на карантин, ограничили въезд и выезд из них, на карантин закрыт апатитский корпус Апатитско-Кировской ЦГБ, где заразиться могли медработники. Словом, северянину придется отвечать за свое легкомыслие.

- Число заразившихся от мужчины человек будет установлено в ходе расследования уголовного дела, - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

В оперативном штабе при правительстве региона уточнили, что данная статья предусматривает наказание от штрафа в 500 тысяч рублей до лишения свободы сроком до двух лет. Расследованием уголовного дела занимается Следственный отдел МО МВД России «Апатитский». Пациент с коронавирусом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, находится в больнице на изоляции, проходит лечение от CoViD-19, по делу он проходит в качестве подозреваемого.

Одно время его состояние оценивалось как средней тяжести, но дышал мужчина самостоятельно, без аппарата ИВЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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