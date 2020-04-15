2020-04-15T00:47:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Мурманске на 14 апреля: в регионе диагноз подтвердился еще у 137 человек

Число заболевших коронавирусом в Мурманской области увеличилось с 131 до 268 [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Стройка в Белокаменке стала очагом коронавируса в Мурманской области.Стройка в Белокаменке стала очагом коронавируса в Мурманской области.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На стройке Центра крупнотоннажных сооружений в Белокаменке трудится без малого 10 тысяч рабочих. Поэтому как только очаг коронавируса в Мурманской области переместился из Апатитов и Кировска на западный берег Кольского залива, стало понятно, что теперь число зараженных COVID-19 будет расти в геометрической прогрессии.

Напомним: за выходные коронавирус подтвердили у 61 человека, благодаря чему общее число случаев в регионе выросло до 128. И большая часть новых заболевших приходится на Кольский район. Неподалеку от Междуречья МЧС России даже развернуло аэромобильный госпиталь. И судя по всему не зря.

- Последние новости на 15 апреля: в области зафиксировано 268 случаев коронавируса, 206 из них люди с Белокаменки - это более 77%. Именно поэтому вблизи стройки по моей просьбе развертывается мобильный госпиталь МЧС России. Делается это для того, чтобы в случае активного распространения коронавируса на этой площадке были необходимые мощности для профилактики и лечения больных, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Несмотря на огромное количество рабочих на этом объекте, там нет своей больницы. Мобильный госпиталь позволит минимизировать загрузку областных больниц в случае необходимости оказания масштабной необходимой помощи.

По словам главы региона, несмотря на то, что из подтвержденных за минувшие сутки 137 случаев COVID-19 125 приходится на Белокаменку, очаг на масштабной стройке локализован и ситуация взята под контроль. В правительстве Мурманской области прорабатываются дополнительные варианты, которые позволят минимизировать риски распространения коронавируса на самой стройке.

Пока ситуация такова львиная число заболевших приходится на Кольский район. По сравнению с ним ситуация в других семи муниципалитетах выглядит спокойной. В Кировске и Апатитах - 24 и 12 зараженных соответственно, Мурманске - 9 заболевших, Заполярном - 6, Снежногорске - 4, Полярном - три, Мончегорске - два, Североморске и Кандалакше - по одному.

- Нет оснований полагать, что пик эпидемии прошел. Наоборот мы ожидаем серьезного роста заболевших. Я всех призываю осознать, что вирус очень опасен и легко передается от человека к человеку, а люди с хроническими заболеваниями и слабым иммунитетом сгорают за несколько дней. Убедительно прошу, поберегите себя, поберегите своих близких, поберегите других людей, минимизируйте свои контакты и передвижение. Выходите из дома в случае крайней необходимости, - обратился к северянам Андрей Чибис.

Если ситуация будет ухудшаться, то глава региона не исключает, что на территории Мурманской области будут введены электронные пропуска, чтобы минимизировать передвижения людей.

Губернатор Мурманской области о 268 заболевших коронавирусом.Автор: Правительство Мурманской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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