Ситуация с коронавирусом в Мурманске: МЧС России отправило в Междуречье врачей и оборудование для мобильного госпиталя
11 апреля в Междуречье ввели режим «чрезвычайной ситуации». Оно и понятно, ведь Кольский район вышел в лидеры по числу зараженных коронавирусом среди муниципалитетов Мурманской области. Опасную инфекцию обнаружили у рабочих на стройке Центра крупнотоннажных сооружений в Белокаменке.
Сейчас там разворачивается мобильный госпиталь, чтобы избежать распространения коронавируса. На помощь Заполярью уже откликнулись в МЧС России.
- В Мурманскую область направлены группа врачей и оборудование для создания аэромобильного госпиталя и пункта временного размещения, возможного оказания медицинской помощи, первоочередного жизнеобеспечения населения и проведения санитарной обработки территорий, - сообщил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.
Такое решение принято после обращения Мурманской области в Федеральный оперативный штаб из-за обострения эпидемиологической обстановки. В группировку МЧС России вошли специалисты Ногинского и Невского спасательных центров, отряда «Центроспас», а также личный состав ГУ МЧС России по Мурманской области. Всего - около 130 человек и 20 единиц техники.
Подразделения будут оказывать медпомощь, работать в пункте временного размещения и госпитале, заниматься специальной санобработкой территорий.
В Мурманскую область отправилась федеральная помощь для борьбы с коронавирусом.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по МО
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ИСТОЧНИК KP.RU
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