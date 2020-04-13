Ситуация с коронавирусом в Мурманске: МЧС России отправило в Междуречье врачей и оборудование для мобильного госпиталя

13 Апр 2020 2020-04-13T13:18:50+03:00

Специалисты из Московской области и Санкт-Петербурга будут помогать региону в борьбе с коронавирусом [видео]

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11 апреля в Междуречье ввели режим «чрезвычайной ситуации». Оно и понятно, ведь Кольский район вышел в лидеры по числу зараженных коронавирусом среди муниципалитетов Мурманской области. Опасную инфекцию обнаружили у рабочих на стройке Центра крупнотоннажных сооружений в Белокаменке.

Сейчас там разворачивается мобильный госпиталь, чтобы избежать распространения коронавируса. На помощь Заполярью уже откликнулись в МЧС России.

- В Мурманскую область направлены группа врачей и оборудование для создания аэромобильного госпиталя и пункта временного размещения, возможного оказания медицинской помощи, первоочередного жизнеобеспечения населения и проведения санитарной обработки территорий, - сообщил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Такое решение принято после обращения Мурманской области в Федеральный оперативный штаб из-за обострения эпидемиологической обстановки. В группировку МЧС России вошли специалисты Ногинского и Невского спасательных центров, отряда «Центроспас», а также личный состав ГУ МЧС России по Мурманской области. Всего - около 130 человек и 20 единиц техники.

Подразделения будут оказывать медпомощь, работать в пункте временного размещения и госпитале, заниматься специальной санобработкой территорий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/772773" frameborder="0"></iframe> В Мурманскую область отправилась федеральная помощь для борьбы с коронавирусом.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по МО

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ИСТОЧНИК KP.RU