2020-04-13T13:18:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: МЧС России отправило в Междуречье врачей и оборудование для мобильного госпиталя

Специалисты из Московской области и Санкт-Петербурга будут помогать региону в борьбе с коронавирусом [видео]
Наталья ЛОБАНОВА
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В Междуречье теперь попасть непросто. Фото: скринВ Междуречье теперь попасть непросто. Фото: скрин
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11 апреля в Междуречье ввели режим «чрезвычайной ситуации». Оно и понятно, ведь Кольский район вышел в лидеры по числу зараженных коронавирусом среди муниципалитетов Мурманской области. Опасную инфекцию обнаружили у рабочих на стройке Центра крупнотоннажных сооружений в Белокаменке.

Сейчас там разворачивается мобильный госпиталь, чтобы избежать распространения коронавируса. На помощь Заполярью уже откликнулись в МЧС России.

- В Мурманскую область направлены группа врачей и оборудование для создания аэромобильного госпиталя и пункта временного размещения, возможного оказания медицинской помощи, первоочередного жизнеобеспечения населения и проведения санитарной обработки территорий, - сообщил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Такое решение принято после обращения Мурманской области в Федеральный оперативный штаб из-за обострения эпидемиологической обстановки. В группировку МЧС России вошли специалисты Ногинского и Невского спасательных центров, отряда «Центроспас», а также личный состав ГУ МЧС России по Мурманской области. Всего - около 130 человек и 20 единиц техники.

Подразделения будут оказывать медпомощь, работать в пункте временного размещения и госпитале, заниматься специальной санобработкой территорий.

В Мурманскую область отправилась федеральная помощь для борьбы с коронавирусом.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по МО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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