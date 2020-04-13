Статистика заражения коронавирусом в Мурманске на 13 апреля 2020 года: больше всего заболевших по-прежнему в Кольском районе
128 заболевших новой коронавирусной инфекцией,10 выздоровевших и 105 человек с подозрением на COVID-19 в Мурманской области – таков неутешительный итог на 13 апреля. Несмотря на все ограничительные меры, число зараженных неумолимо растет.
С начала эпидемии очагом коронавируса в Заполярье считались Апатиты и Кировск. Однако теперь эстафетную палочку перехватил Кольский район, а если точнее, масштабная стройка в Белокаменке.
- 79 заболевших в Кольском районе, 27 – Апатитско-Кировской агломерации, - сообщает оперативный штаб в Мурманской области.
Пришла новая инфекция и в другие муниципалитеты Заполярья, правда, пока не в таких пугающих масштабах. В Мурманске – 7 зараженных, ЗАТО Александровск – 6, Печенгском районе – 5, Мончегорске – 2, Североморске и Кандалакше – по одному.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис не стал ждать, когда очаг перекинется с Белокаменки на другой муниципалитет, и ужесточил уже введенные меры, ограничив выезд из Мончегорска, Оленегорска и Полярных Зорь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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