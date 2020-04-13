2020-04-13T09:25:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Статистика заражения коронавирусом в Мурманске на 13 апреля 2020 года: больше всего заболевших по-прежнему в Кольском районе

Кольский район закрепился в лидерах по числу заразившихся коронавирусом
Елена МОЛОДЦОВА
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Основной очаг коронавируса - на стройке в Белокаменке.Основной очаг коронавируса - на стройке в Белокаменке.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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128 заболевших новой коронавирусной инфекцией,10 выздоровевших и 105 человек с подозрением на COVID-19 в Мурманской области – таков неутешительный итог на 13 апреля. Несмотря на все ограничительные меры, число зараженных неумолимо растет.

С начала эпидемии очагом коронавируса в Заполярье считались Апатиты и Кировск. Однако теперь эстафетную палочку перехватил Кольский район, а если точнее, масштабная стройка в Белокаменке.

- 79 заболевших в Кольском районе, 27 – Апатитско-Кировской агломерации, - сообщает оперативный штаб в Мурманской области.

Пришла новая инфекция и в другие муниципалитеты Заполярья, правда, пока не в таких пугающих масштабах. В Мурманске – 7 зараженных, ЗАТО Александровск – 6, Печенгском районе – 5, Мончегорске – 2, Североморске и Кандалакше – по одному.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис не стал ждать, когда очаг перекинется с Белокаменки на другой муниципалитет, и ужесточил уже введенные меры, ограничив выезд из Мончегорска, Оленегорска и Полярных Зорь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Статистика заражения коронавирусом в Мурманске на 13 апреля 2020 года: больше всего заболевших по-прежнему в Кольском районе
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