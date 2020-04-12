Новые случаи заражения коронавирусом в Мурманске на 12 апреля 2020 года: в регионе диагноз подтвердился еще у 61 человека

За одни сутки в Мурманской области коронавирус подтвердился еще у 61 человека. В итоге, число зараженных CoViD-19 в заполярном регионе выросло практически вдвое.

- На 12 апреля общее количество подтвержденных случаев заболевания CoViD-19 выросло с 67 человек до 128, из них десять человек вылечены и выписаны из больницы. 118 людей остаются на терапии. Все заболевшие, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

На обсервации сейчас находятся 197 человек и 631 человек - на самоизоляции. Оперативный штаб напоминает о необходимости обязательного соблюдения режима самоизоляции. Принятые меры введены для того, чтобы предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции.

Согласно официальному рейтингу, Мурманская область переместилась с 11 на 4 место по заболеваемости коронавирусом среди российских регионов.

Напомним: в Мурманске умерла женщина с пневмонией и предварительно положительным диагнозом на коронавирус.

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