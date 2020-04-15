2020-04-15T00:18:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 15 апреля 2020 года: 268 заболевших, 46 – с предварительно положительным результатом

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 15 апреля 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Коронавирус продолжает завоевывать Мурманскую область.Коронавирус продолжает завоевывать Мурманскую область.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

После того, как очаг коронавируса переместился из Апатитов и Кировска на масштабную стройку в Белокаменку, такого развития событий вполне можно было ожидать.

Согласно последней информации оперативного штаба Мурманской области в Заполярье подтверждено 268 случаев COVID-19. За минувшие сутки количество зараженных выросло вдвое – короновирус подтвердили еще у 137 человек.

Пальма первенства, безусловно, принадлежит Кольскому району, где количество заболевших достигло 206 человек. На втором и третьем месте остаются Кировск и Апатиты – 24 и 12 случаев COVID-19 соответсвенно, на четвертом Мурманск – 9 зараженных. В остальных пяти муниципалитетах, где был выявлен коронавирус, ситуация остается стабильной: 6 – в Заполярном, 4 – в Снежногорске, 3 - в Полярном, 2 - в Мончегорске, по одному в Североморске и Кандалакше.

Статистика крайне тревожная, но есть в ней и удивительные моменты. Так, например, в отличие от других стран и российских регионов в Заполярье коронавиурсом болеет в основном не старшее поколение, а трудоспособное население в возрасте от 18 до 45 лет.

Увеличилось и число выздоровевших и выписавшихся из больниц. Всего врачи смогли поставить на ноги 14 пациентов, которым был поставлен диагноз - COVID-19. Кстати, среди них и житель Апатитов, который, вернувшись с Кубы, грубо нарушил режим самоизоляции, заразил нескольких человек и стал фигурантом первого в регионе уголовного дела. 253 человека продолжают находиться под наблюдением врачей. Зато снизилось количество предварительных диагнозов. К 15 апреля оно упало до 46 человек. Среди них и две медсестры из больницы КНЦ РАН. На обсервации находятся 702 северянина, 4 – сняты с нее.

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области становится все более тревожной, поэтому меры по ограничению въезда и выезда в муниципалитеты решено было продлить до 24.00 30 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Статистика заражения коронавирусом в Мурманске на 14 апреля 2020 года: больше всего заболевших - люди трудоспособного возраста от 18 до 45 лет. У половины зараженных коронавирусом болезнь протекает бессимптомно (Подробности)

Появилось видео, как в Междуречье развертывается мобильный госпиталь для борьбы с коронавирусом. Больницу оснастят аппаратами ИВЛ и рентгеном, а работать в ней будет около 130 специалистов [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Кашель не проходит, никто не лечит»: Пенсионерка рассказала о жизни в доме престарелых под Смоленском, где у 86 человек заподозрили коронавирус
Пожилые люди считают, что их заразил врач. Якобы, у него жена работала в поликлинике, и там контактировала с больным
«Мы с кошкой вышли погулять»: Как работает и за кем смотрит «карантинный патруль» полиции
Журналист «КП» посмотрел, как полицейские работают в квартирах, где подозрение на коронавирус, как проверяют людей на карантине и смотрят, чтобы никто не гулял на детских площадках
Простой парень в толстовке: «Комсомолка» узнала, кто главный разработчик российской вакцины от коронавируса
Ильназ Иматдинов защитил кандидатскую в 24 года, в соцсетях у него много котиков, но сейчас ему не до них — ученый работает над спасением человечества
Новости 24
Коронавирус в Мурманске, последние новости на 15 апреля 2020 года: 268 зараженных, 14 выздоровевших и 1 умерший
Жителя Апатитов, который массово заразил жителей города коронавирусом, выписали из больницы
Еще четырех человек в Мурманской области вылечили от коронавируса
В Мурманской областной больнице из-за коронавируса приостановили запись на плановые консультации
Атака пушистиков: в Кировске по дорогам бегают зайцы
Карантин в Кировске и Апатитах по коронавирусу: Выезд из городов будет ограничен до 30 апреля
В Мурманской области запасы снега превышают прошлогодние в 2,2 раза
Yota предлагает месяц безлимитного YouTube
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в больнице КНЦ РАН у двух медсестер – предварительно положительный анализ на коронавирус
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как жители Мурманской области могут вернуть деньги за билеты на отменные поезда
Наркосбытчицу из Мурманска ждет суд за торговлю «солью»
Больницы в Мурманске для больных коронавирусом: в каких районах открыты и как доставляют пациентов
Житель Апатитов зарезал знакомого из-за того, что не хотел возвращать долг
Причины выезда из Мончегорска, Оленегорска и Полярных Зорь во время карантина по коронавирусу: в каких случаях и где можно оформить пропуск
Статистика заражения коронавирусом в Мурманске на 14 апреля 2020 года: больше всего заболевших - люди трудоспособного возраста от 18 до 45 лет
Видео расчистки дороги на Териберку попало на федеральный канал
Появилось видео, как в Междуречье развертывается мобильный госпиталь для борьбы с коронавирусом
По дороге в Дальние Зеленцы пропали пять человек на снегоходах