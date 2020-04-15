Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 15 апреля 2020 года: 268 заболевших, 46 – с предварительно положительным результатом

После того, как очаг коронавируса переместился из Апатитов и Кировска на масштабную стройку в Белокаменку, такого развития событий вполне можно было ожидать.

Согласно последней информации оперативного штаба Мурманской области в Заполярье подтверждено 268 случаев COVID-19. За минувшие сутки количество зараженных выросло вдвое – короновирус подтвердили еще у 137 человек.

Пальма первенства, безусловно, принадлежит Кольскому району, где количество заболевших достигло 206 человек. На втором и третьем месте остаются Кировск и Апатиты – 24 и 12 случаев COVID-19 соответсвенно, на четвертом Мурманск – 9 зараженных. В остальных пяти муниципалитетах, где был выявлен коронавирус, ситуация остается стабильной: 6 – в Заполярном, 4 – в Снежногорске, 3 - в Полярном, 2 - в Мончегорске, по одному в Североморске и Кандалакше.

Статистика крайне тревожная, но есть в ней и удивительные моменты. Так, например, в отличие от других стран и российских регионов в Заполярье коронавиурсом болеет в основном не старшее поколение, а трудоспособное население в возрасте от 18 до 45 лет.

Увеличилось и число выздоровевших и выписавшихся из больниц. Всего врачи смогли поставить на ноги 14 пациентов, которым был поставлен диагноз - COVID-19. Кстати, среди них и житель Апатитов, который, вернувшись с Кубы, грубо нарушил режим самоизоляции, заразил нескольких человек и стал фигурантом первого в регионе уголовного дела. 253 человека продолжают находиться под наблюдением врачей. Зато снизилось количество предварительных диагнозов. К 15 апреля оно упало до 46 человек. Среди них и две медсестры из больницы КНЦ РАН. На обсервации находятся 702 северянина, 4 – сняты с нее.

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области становится все более тревожной, поэтому меры по ограничению въезда и выезда в муниципалитеты решено было продлить до 24.00 30 апреля.

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