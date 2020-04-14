Статистика заражения коронавирусом в Мурманске на 14 апреля 2020 года: больше всего заболевших - люди трудоспособного возраста от 18 до 45 лет

14 Апр 2020 2020-04-14T13:22:23+03:00

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Что мы знаем об ужасном коронавирусе, который с недавних пор гуляет по кольской земле? По опыту других стран, тяжелее всего новую болезнь переносят люди старше 65 лет и имеющие хронические заболевания. Единственная жертва COVID-19 в Мурманске оказалась именно из этой группы риска. В остальном же Заполярье опровергает международную статистику.

- В отличие от других стран и российских регионов большая часть заболевших в Заполярье – люди не старшего поколения, а трудоспособного возраста. Кроме того, у половины заболевших болезнь протекает бессимптомно. Однако опасность распространения коронавируса, безусловно, сохраняется, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Согласно последней информации оперативного штаба региона из 131 зараженного 71% - северяне в возрасте от 18 до 45 лет, 21% - от 46 до 65 лет, 5% - дети и 3% - люди от 66 до 80 лет.

Возможно, причина такого положения дел в том, что заполярные пенсионеры оказались более дисциплинированными и строго соблюдают режим самоизоляции, не оставляя вирусу слишком мало шансов поразить их.

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ИСТОЧНИК KP.RU