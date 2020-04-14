Жителя Апатитов, который массово заразил жителей города коронавирусом, выписали из больницы

14 Апр 2020 2020-04-14T23:03:02+03:00

Мужчина, на которого точат зуб все Апатиты, вышел из больницы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мужчина излечился от коронавируса и теперь ответит за свою безответственность по закону

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Неделя активного образа жизни после возвращения из отпуска, проведенного на Кубе, дорого обойдется 31-летнему жителю Апатитов. Напомним: мужчина, вернувшись из заграницы, решил не соблюдать режим самоизоляции, ходил на работу и гулял по барам. Как результат, минимум 191 контакт и несколько человек зараженных, попавших в больницу.

Надо ли говорить, как «обрадовались» жители Апатитов такому безответственному земляку. За то время, что мужчина провел в больнице, в соцсетях пользователи дважды сообщали о его смерти от COVID-19, хотя на самом деле состояние пациента оценивалось как средней тяжести. И вот радостная новость апатитчанин выздоровел.

- Из Апатитско-Кировской больницы выписали четырех пациентов, у которых был подтвержден диагноз коронавирус. Грамотно подобранное врачами лечение дало положительные результаты, - сообщили в оперативном штабе Мурманской области. – Среди выздоровевших и житель Апатитов, который, вернувшись из туристической поездки на Кубу, нарушил режим самоизоляции.

В отношении беспечного апатитчанина возбуждено уголовное дело. По версии следствия, мужчина заразил коронавирусом несколько человек, которые после контакта с ним также оказались в больницах.

Всего в Мурманской области от коронавируса вылечено 14 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU