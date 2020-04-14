Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в больнице КНЦ РАН у двух медсестер – предварительно положительный анализ на коронавирус

14 Апр 2020 2020-04-14T16:22:41+03:00

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Только пристальное внимание общественности переключилось с Апатитов и Кировска на Белокаменку, куда переместился очаг коронавируса – как-никак 81 заболевший против 27, как в заполярном наукограде вновь случилось ЧП.

- По состоянию на 11 апреля в больнице КНЦ РАН выявлено два предварительно положительных результата исследований на коронавирус у сотрудников среднего медицинского персонала, - сообщает оперативный штаб Мурманской области. – Все необходимые регламентные работы выполнены, проведена обработка всего корпуса и помещений. Обследован контактный персонал: взяты анализы у 18 человек, результаты должны поступить в ближайшее время.

Окончательное решение о карантинных мерах в больнице и режиме ее работы будет зависеть от того, подтвердится COVID-19 у медсестер или нет. К слову, сотрудники медико-биологического центра КНЦ РАН находятся на передовой в борьбе с коронавирусом вместе с коллегами из других медучреждений: помогают в проведении удаленных опросов и осмотров граждан на дому на наличие катаральных проявлений, а также в оценке самочувствия по общим признакам проявления новой опасной инфекции.

Все остальные подразделения Кольского научного центра РАН переведены в режим удаленной работы, за исключением служб, отвечающих за охрану имущества и функционирование зданий. Сотрудники, не входящие в вышеуказанную категорию, строго соблюдают режим самоизоляции.

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