2020-04-14T17:12:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин в Кировске и Апатитах по коронавирусу: Выезд из городов будет ограничен до 30 апреля

Правительство Мурманской области решило продлить уже действующее ограничение еще на 12 дней
Елена МОЛОДЦОВА
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Ограничительные меры продлили до 30 апреля.Ограничительные меры продлили до 30 апреля.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Вот уже десять дней, как жители Апатитов и Кировска не могу без веской причины покинуть свои родные города. Напомним: из-за вспышки коронавируса в этих населенных пунктах губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял решение с 5 по 18 апреля ограничить выезд северян за их пределы. На блок-посту пропускают лишь тех, кто едет на похороны или к врачу и то при наличии специального пропуска.

С 14 апреля до 24.00 30 апреля ровно такие же меры действуют в еще трех городах – Мончегорске, Оленегорске и Полярных Зорях. Правительство Мурманской области уже приняло решено продлить эти ограничения до конца месяца в Апатитах, Кировске и Белокаменке. К слову, именно на масштабную стройку в поселке на западном берегу Кольского залива и переместился очаг коронавируса в Мурманской области.

Кроме того, ограничительные меры на въезд в Кандалакшский, Терский, Ловозерский и Печенгский районы также продолжат действовать до 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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