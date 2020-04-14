Карантин в Кировске и Апатитах по коронавирусу: Выезд из городов будет ограничен до 30 апреля

14 Апр 2020 2020-04-14T17:12:54+03:00

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Вот уже десять дней, как жители Апатитов и Кировска не могу без веской причины покинуть свои родные города. Напомним: из-за вспышки коронавируса в этих населенных пунктах губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял решение с 5 по 18 апреля ограничить выезд северян за их пределы. На блок-посту пропускают лишь тех, кто едет на похороны или к врачу и то при наличии специального пропуска.

С 14 апреля до 24.00 30 апреля ровно такие же меры действуют в еще трех городах – Мончегорске, Оленегорске и Полярных Зорях. Правительство Мурманской области уже приняло решено продлить эти ограничения до конца месяца в Апатитах, Кировске и Белокаменке. К слову, именно на масштабную стройку в поселке на западном берегу Кольского залива и переместился очаг коронавируса в Мурманской области.

Кроме того, ограничительные меры на въезд в Кандалакшский, Терский, Ловозерский и Печенгский районы также продолжат действовать до 30 апреля.

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