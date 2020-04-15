Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: Из резервного фонда выделили почти 1,5 миллиона рублей на закупку электронных браслетов для пациентов

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области продолжается ухудшаться. На 15 апреля в регионе уже 268 случаев COVID-19, и власти прогнозируют их увеличение. А тем временем, судя по «Яндекс.Картам» северяне расслабились и стали менее строго соблюдать режим самоизоляции.

- Мы прорабатывается вопрос, что если ситуация с коронавирусом продолжит развиваться с том же направлении, то на территории региона будут введены электронные пропуска, дабы минимизировать передвижения людей, - пообещал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Пока о том, как это будет выглядеть, известно мало. Однако есть постановление правительства Мурманской области «О выделении денежных средств из резервного фонда» именно на эти цели. А именно 1 479 000 рублей будет потрачено на приобретение технических средств и сопутствующего оборудования для обеспечения дистанционного мониторинга пациентами режима изоляции на дому. Так называемые электронные браслеты будут переданы министерству здравоохранения региона.

Вероятно для того, чтобы заболевшие COVID-19 в легкой форме могли лечиться дома, а врачи из больницы контролировали их перемещение. Что-то в этом, конечно, есть! Главное, чтобы среди таких пациентов не нашлось желающих поснимать браслеты и пуститься во все тяжкие.

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