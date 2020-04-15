2020-04-15T11:53:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Индекс самоизоляции в Мурманске на 15 апреля 2020 года составил всего 3,4 балла

Губернатор Мурманской области прокомментировал низкий индекс самоизоляции в регионе
Наталья ЛОБАНОВА
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Губернатор совсем не рад такому низкому индексу самоизоляции. Фото: правительство МОГубернатор совсем не рад такому низкому индексу самоизоляции. Фото: правительство МО
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В последнее время мурманчане довольно халатно относятся к соблюдению режима #СеверПоДомам. Судя по «Яндекс.Картам», 13 апреля индекс самоизоляции в заполярной столице упал до 2,7 баллов. Это означает, что местные жители очень часто выходят на улицу, тем самым повышая риск распространения коронавируса. А ведь в Мурманской области уже умер первый человек от этой опасной инфекции. Ей стала 67-летняя женщина. Сложившуюся ситуацию прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Я убедительно прошу всех северян внимательнее относится к своему здоровью, беречь себя и близких. К сожалению, на днях индекс самоизоляции в Мурманске упал ниже трех баллов. Это значит, что большое количество людей перестало заботится о себе и соблюдать ограничительные меры. Мурманчане стали возвращаться к привычному образу жизни, что плохо сказывается на борьбе с коронавирусом, - отметил глава региона.

К слову, сейчас индекс самоизоляции немного поднялся – на 15 апреля он составляет 3,4 балла. Мурманчанам явно есть к чему стремиться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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