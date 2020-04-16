2020-04-16T11:44:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: у жительницы Полярных Зорь коронавирус не подтвердился

Все анализы на наличие опасной инфекции оказались отрицательными
Наталья ЛОБАНОВА
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В Полярных Зорях зараженных пока что нет.В Полярных Зорях зараженных пока что нет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Не все еще города Мурманской области смог охватить злосчастный коронавирус! Приятные известия пришли к нам из Полярных Зорь: местная жительница, у которой подозревали эту опасную инфекцию, оказалась здоровой.

- Теперь можно говорить официально, опираясь на полученные из лабораторий результаты анализов, что первый условно-положительный анализ на наличие COVID-19 у женщины не подтвердился. Второй, третий, четвертый анализы были отрицательные, - сообщил на личной странице в соцсетях глава Полярных Зорь Максим Пухов.

Напомним: жену сотрудника Кольской АЭС госпитализировали в больницу 6 апреля с пневмонией. Через пару дней стало известно, что у нее предварительно положительный диагноз на коронавирус. После этого изолировали мужа северянки и всех, кто с ним контактировал. Хорошо, что у этой истории в итоге оказался счастливый конец.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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