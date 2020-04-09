2020-04-09T19:44:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Полярных Зорях: у жительницы Полярных Зорь подозревают коронавирус

Северянку госпитализировали 6 апреля с пневмонией
Мария ПАШЕНКОВА
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Коронавирус подозревают у жительницы Полярных Зорь.Коронавирус подозревают у жительницы Полярных Зорь.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сразу в двух городах Мурманской области, где еще недавно не было ни одного случая подозрения на коронавирус, ситуация изменилась почти одновременно. Напомним: жительница Кандалакши могла привезти болезнь из отпуска в Турции. Подозревают COVID-19 и у жительницы Полярных Зорь.

Жену сотрудника Кольской АЭС госпитализировали в больницу 6 апреля с пневмонией. Уже через два дня стало известно, что у нее предварительно положительный диагноз. После этого изолировали мужа северянки и всех, кто с ним контактировал.

- Оперативный штаб предпринимает все необходимые меры по локализации контактных лиц и организовал дезинфекционные мероприятия. Прошу всех безукоснительно выполнять правила самоизоляции и гигиены! - обратился к землякам глава Полярных Зорь Максим Пухов.

Напомним: по последним данным, в Мурманской области уже 44 человека с коронавирусом. Пятеро из их числа уже поправились и выписались из больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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