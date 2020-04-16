«Водители бензовозов с коронавирусом курсировали по всей территории»: Рабочие из Белокаменки рассказали об атмосфере на стройке во время пандемии

После того как коронавирус потерпел неудачу в Апатитах и Кировске (там ему не дали расправить плечи даже после беспечного поведения мужчины, отдохнувшего на Кубе и решившего не соблюдать режим самоизоляции), он нашел новую территорию, где смог развернуться. На сегодняшний день в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке насчитывается 206 случаев заражения новой опасной коронавирусной инфекцией.

Терапия для всех

- На сегодняшний день тяжелых случаев в Белокаменке нет - у 90% болезнь протекает в легкой форме, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Пока оснований останавливать стройку нет, поскольку там несколько площадок, а очаг коронавируса только на одной из них. У рабочих с других объектов подозрений на COVID-19 нет.

Кроме того, вся Белокаменка закрыта на карантин – выехать с территории может только спецтранспорт с разрешения оперштаба. На подступах к масштабной стройке МЧС России развернуло аэромобильный госпиталь, а всех рабочих уже начали проверять на COVID-19. Сделать это, прямо скажем, непросто, поскольку там трудится около 9 тысяч человек. Такой объем исследований за один день не провести даже наращивающим свои мощности заполярным лабораториям, но работа в этом направлении уже начата.

- На площадке, где выявлена вспышка коронавируса, находится 4400 человек, которые распределены по общежитиям. 500 человек из первого круга контактных лиц уже получают профилактическую терапию. С сегодняшнего дня эта мера распространится и на остальных. Еще 200 человек находятся в обсерваторе в Мурмашах, - отметил глава региона.

Однако это все официальные данные. А как обстоят дела на самом деле?

Без права выезда

Тревожные новости стали долетать с западного берега Кольского залива под конец первой недели самоизоляции: мол, в Белокаменку приезжала «скорая», которая взяла анализы на коронавирус у 150 рабочих. Однако подозрения, что дела идут не так, как надо, появились еще раньше.

Привычный режим работы нарушают только приезжающие медики. Фото: Правительство Мурманской области

- Еще в конце марта мужу сказали, что они заступают на вахту на три месяца и без права выезда. Однако перед заездом никто не проверял, здоровы ли они, - рассказывает Любовь Павлова* из Североморска, чей муж работает на одного из подрядчиков. – Условия в общежитии хорошие – комнаты и санузлы каждый день убирает клининговая служба. Питаются в столовой по 40 - 50 человек. Никаких масок и антисептиков им не выдают, перед сменой нет ни термометрии, ни медосмотров. Работа идет в обычном режиме.

Привычный ритм масштабной стройки нарушают только проезжающие кареты скорой помощи да развернувшийся неподалеку аэромобильный госпиталь МЧС России.

«Я уже умирал в реанимации»

- Я здесь с июля 2019 года. Только раньше жили на съемных квартирах в Мурманске, теперь - в общежитии в Белокаменке. Условия обычные, работаем как и раньше, - говорит один из сотрудников, Павел Северов из Санкт-Петербурга. - Кто-то ходит в марлевых повязках, но они не защищают от коронавируса. Таких средств вообще нет. Лично мне не страшно. Я три года назад в другой командировке уже умирал в реанимации от астмы.

Но одно дело читать про великий и ужасный коронавирус в интернете, а другое – жить и работать с ним по соседству.

- Конечно, когда появилась информация о первых 22 инфицированных, мне стало страшно. Витя говорил, что непосредственно с ними у него был контакт по работе – среди заболевших были водители бензовозов, которые курсируют по территории с большим количеством людей. К счастью, пока муж себя чувствует нормально. В этом плане аэромобильный госпиталь подействовал на атмосферу в коллективе благотворно – стало спокойнее психологически: мол, в случае чего помощь сразу же окажут, - передает слова мужа Любовь Павлова.

Масштабную стройку из-за коронавируса останавливать не будут. Фото: Правительство Мурманской области

Однако рабочие держат ухо востро без всяких медосмотров – людей с признаками ОРВИ отправляют домой. Строители друг у друга на виду и не терпят простуженных по соседству.

Отлучка = увольнение

Права выезда до июня вахтовиков лишили, но какому русскому человеку мешали запреты?! В народе поговаривают, что через выставленный блокпост ездит только спецтехника, по личным делам рабочие объезжают кордон по другой дороге. Среди мурманчан даже нашлись очевидцы, которые видели обитателей масштабной стройки в общественных местах. Но, кажется, это лишь слухи…

- Были случаи, когда рабочие брали такси и выезжали в город. Однако десятерых поймали во время отлучки и уволили сразу же, - говорит собеседница «КП». – Витя сказал, что нам увидеться тоже не получится. Ни меня к нему не пропустят, ни его ко мне.

Такие решительные меры быстро остудили потенциальных дезертиров: люди дорожат работой и даже если соглашаются пообщаться с прессой, то на условиях полной анонимности. Тем не менее никакой паники в Белокаменке нет, да и люди с признаками ОРВИ толпами по стройке не ходят.

* Имена изменены.

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