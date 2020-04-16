2020-04-16T10:05:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В Госдуме назвали чрезмерной идею Мурманской области закупить трекер-браслетах для пациентов с коронавирусом в легкой форме

Зампред комитета по охране здоровья Леонид Огуль считает, что 1,5 миллиона рублей можно использовать более рационально
Елена МОЛОДЦОВА
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Идею с трекер-браслетами не оценили в Москве.Идею с трекер-браслетами не оценили в Москве.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Мурманской области 268 зараженных коронавирусом, и согласно всем математическим моделям эта цифра будет только расти в ближайшее время. Несмотря на то, что здравоохранение наращивает свои мощности в подготовке, так называемых, ковидных коек, все равно остаются сомнения смогут ли больницы принять всех желающих.

В такой ситуации логично отправить пациентов, которые переносят коронавирус в легкой форме, лечиться домой, а чтобы они не нарушили режим изоляции, на них предложили одеть специальные трекер-браслеты. На эти цели из резервного фонд правительства Мурманской области даже выделили 1,5 миллиона рублей. Однако в Москве такую инициативу не оценили, хотя опыт перенят именно у столицы.

- Идея отслеживать пациентов с COVID-19 с помощью трекер-браслетов чрезмерна, деньги лучше направить на закупку средств индивидуальной защиты для медиков, - считает заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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