В Мурманске неподалеку от жилых домов гуляют утки

16 Апр 2020 2020-04-16T07:39:42+03:00

Парочка птиц ходит по улице как ни в чем не бывало. Фото: Элина Бирюк

Каждый год парочка пернатых возвращается на определенное место в заполярной столице [видео]

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Пока Кировск атакуют зайцы, в Мурманске по заснеженным дорогам гуляют утки. Оказалось, что парочка водоплавающих прилетает в арктическую столицу каждый год - уж очень им здесь нравится. Видеороликом с птицами поделилась местная жительница Элина Бирюк.

- Каждый год эти красавцы прилетают к нам, в Ленинский район, и ходят прямо возле дома. Так продолжается уже пять лет… и я точно знаю, что весна рядом! Как же здорово, что, несмотря на ситуацию с коронавирусом, Земля вертится, птицы прилетают, чтобы вырастить новое потомство, и жизнь идёт своим чередом! – отметила на личной странице в соцсетях мурманчанка.

А долгожданная весна действительно уже спешит в заполярную столицу. Еще в конце марта в городе зацвели первые подснежники. Нежные растения появились около дома № 1 на улице Инженерной.

Напомним: спасательница пернатых из Мурманска скоро выпустит на волю ястреба, сойку и сову. Птицы, которые жили и лечились у северянки, уже отлично себя чувствуют.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/773335" frameborder="0"></iframe> По Мурманску разгуливают утки.Автор: Элина Бирюк

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