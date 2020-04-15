Трекер-браслеты для отслеживания перемещений пациентов с COVID-19 в Мурманске: как будут работать и кто сможет получить

Коронавирус в Мурманской области, несмотря на все принятые меры, набирает обороты. За последние сутки количество заболевших в регионе увеличилось вдвое и достигло 268 человек. И это не предел!

По всем прогнозам – именно такую информацию озвучил губернатор Мурманской области Андрей Чибис – в ближайшее время число заболевших COVID-19 серьезно увеличится и, кстати, не только в Белокаменке, где сейчас сконцентрирован самый большой очаг этой новой опасной инфекции.

Чтобы разгрузить больницы от пациентов, которые переносят коронавирус в легкой форме, решено было закупить специальные технические устройства. Они обойдутся региональному бюджету почти в 1,5 миллиона рублей.

- Благодаря трекер-браслетам те, у кого диагностирована легкая форма коронавируса, смогут лечиться дома. Однако с такими пациентами будет подписан документ, чтобы люди понимали, что им грозит, если они решат выйти в магазин, вынести мусор или как это было в Московской области отправиться в поликлинику за дополнительными обследованиями, - объясняет губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Мы должны понимать, что северяне с легкой формой болезни будут находиться дома.

Пока конкретных сроков, когда будет запущена новая система, нет. Все будет зависеть от порога и количества заболевших. Однако глава региона не исключает, что трекер-браслеты начнут использовать уже на следующей неделе.

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