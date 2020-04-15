2020-04-15T15:54:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Трекер-браслеты для отслеживания перемещений пациентов с COVID-19 в Мурманске: как будут работать и кто сможет получить

Губернатор Мурманской области рассказал, как и когда начнет действовать новая система
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В отличие от осужденных и подследственных пациентам легкой формы коронавируса нельзя будет покидать пределы своей квартиры.В отличие от осужденных и подследственных пациентам легкой формы коронавируса нельзя будет покидать пределы своей квартиры.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Коронавирус в Мурманской области, несмотря на все принятые меры, набирает обороты. За последние сутки количество заболевших в регионе увеличилось вдвое и достигло 268 человек. И это не предел!

По всем прогнозам – именно такую информацию озвучил губернатор Мурманской области Андрей Чибис – в ближайшее время число заболевших COVID-19 серьезно увеличится и, кстати, не только в Белокаменке, где сейчас сконцентрирован самый большой очаг этой новой опасной инфекции.

Чтобы разгрузить больницы от пациентов, которые переносят коронавирус в легкой форме, решено было закупить специальные технические устройства. Они обойдутся региональному бюджету почти в 1,5 миллиона рублей.

- Благодаря трекер-браслетам те, у кого диагностирована легкая форма коронавируса, смогут лечиться дома. Однако с такими пациентами будет подписан документ, чтобы люди понимали, что им грозит, если они решат выйти в магазин, вынести мусор или как это было в Московской области отправиться в поликлинику за дополнительными обследованиями, - объясняет губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Мы должны понимать, что северяне с легкой формой болезни будут находиться дома.

Пока конкретных сроков, когда будет запущена новая система, нет. Все будет зависеть от порога и количества заболевших. Однако глава региона не исключает, что трекер-браслеты начнут использовать уже на следующей неделе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область - в тройке лидеров в России по скорости распространения коронавируса. Мурманская область обогнала по росту числа заболевших коронавирусом Санкт-Петербург и республику Коми (Подробности)

Новые случаи заражения коронавирусом в Мурманске на 14 апреля: в регионе диагноз подтвердился еще у 137 человек. Число заболевших коронавирусом в Мурманской области увеличилось с 131 до 268 [видео] (Подробности)

Статистика заражения коронавирусом в Мурманске на 14 апреля 2020 года: больше всего заболевших - люди трудоспособного возраста от 18 до 45 лет. У половины зараженных коронавирусом болезнь протекает бессимптомно (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Индекс самоизоляции в Мурманске на 15 апреля 2020 года составил всего 3,4 балла. Губернатор Мурманской области прокомментировал низкий индекс самоизоляции в регионе (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
У кого уже имеется иммунитет к коронавирусу и от чего зависит тяжесть болезни: 6 фактов о COVID-19 от ученых МГУ
Иммунитет к коронавирусу не вечный и можно повторно заразиться? Правда ли, что сыворотка с антителами – будущее лечения этой острой инфекционной болезни, поможет ли генетический анализ предсказать, заболеет ли человек коронавирусом и от чего зависит тяжес
Новости 24
Статистика заражения коронавирусом в Мурманске на 15 апреля 2020 года: Больше 77% заболевших – это рабочие со стройки в Белокаменки
Житель Мурманска в магазине разбил голову покупателю, стоящему впереди в очереди на кассу
Губернатор Мурманской области объяснил, почему запретил морскую рыбалку во время пандемии
Завершено расследование по уголовному делу в отношении командира сгоревшего в "Шереметьево" самолета Москва - Мурманск
Откуда в Белокаменку завезли коронавирус
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: "Оснований остановить стройку в Белокаменке нет"
Мурманский рыбный порт передал скорой помощи 750 защитных костюмов и 4 тысячи пар стерильных перчаток
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Мы ожидаем серьезного роста числа заболевших коронавирусом»
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Индекс самоизоляции в Мурманске на 15 апреля 2020 года составил всего 3,4 балла
Мурманская область - в тройке лидеров в России по скорости распространения коронавируса
Спасатели нашли пропавших на снегоходах пятерых жителей Туманного
Число выздоровевших от коронавируса в Мурманске на 15 апреля 2020 года составило 14 человек