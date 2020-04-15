2020-04-15T12:06:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Мы ожидаем серьезного роста заболевших коронавирусом»

Андрей Чибис в очередной раз призвал северян беречь себя и оставаться дома
Елена МОЛОДЦОВА
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Ситуация с коронавирусом в регионе будет ухудшаться. Фото: Правительство Мурманской областиСитуация с коронавирусом в регионе будет ухудшаться. Фото: Правительство Мурманской области
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Несмотря на то, что количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией за последнюю неделю дважды увеличивалось вдвое и за каких-нибудь три дня с 67 случаев выросло до 268, пик эпидемии еще не наступил.

- Оснований полагать, что пик эпидемии прошел, нет. Более того, мы ожидаем серьезного роста зараженных этой опасной инфекцией. Вирус легко передается от человека к человеку и очень опасен – люди с хроническими заболеваниями и слабым иммунитетом сгорают за несколько дней, - прокомментировал ситуацию в регионе губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Убедительно прошу: поберегите себя, своих близких и других людей, минимизируйте свои контакты и передвижение. Выходите из дома в случае только крайней необходимости.

Глава региона сообщил, что если ситуация будет ухудшаться, то правительство региона будет готово ввести электронные пропуска для северян.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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