Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 16 апреля 2020 года: 268 заболевших, 87 – с предварительно положительным диагнозом

Короновирус ускоряет свой шаг по Кольскому полуострову. Однако по последним данным оперативного штаба Мурманской области ситуация в Заполярье сильно не изменилась - по-прежнему подтверждено 268 случаев COVID-19. За минувшие сутки количество зараженных не выросло.

Основной очаг коронавируса находится в Кольском районе, где 206 зараженных. В 5,5 раз меньше больных COVID-19 в Апатитах и Кировске, где общее число пациентов с этим страшным диагнозом составило 36 человек. В Мурманске ситуация остается стабильной – 9 заболевших. Аналогично и остальных муниципалитетах: 6 – в Заполярном, 4 – в Снежногорске, 3 - в Полярном, 2 - в Мончегорске, по одному в Североморске и Кандалакше.

Статистика тревожная. Однако то ли еще будет. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прогнозирует в ближайшее время серьезный рост зараженных. В связи с этим глава региона не исключает, что уже со следующей недели пациенты, у которых коронавиурс протекает в легкой форме, будут лечиться дома. Правда, на них наденут электронные браслеты, на закупку которых уже выделили почти 1,5 миллиона рублей.

Кстати, несмотря на вспышку коронавируса, Андрей Чибис не видит оснований для остановки масштабной стройки в Белокаменке. По предварительным данным, заразу на промплощадку завез гражданин Киргизии. Однако в скором времени на COVID-19 намерены проверить всех рабочих этого объекта. Больше главу региона беспокоит то, что северяне перестали строго соблюдать режим самоизоляции и предпринимают попытки вернуться к привычному образу жизни.

Гораздо медленнее, чем число заболевших растет и количество выздоровевших. К 16 апрелю врачи смогли излечить от коронавируса 15 человек. Тем не менее, 252 человека продолжают находиться под наблюдением медиков. Выросло количество предварительных диагнозов. К 16 апреля оно достигло 87 человек. На обсервации находятся 689 северян, 13 – сняты с нее.

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