2020-04-15T23:09:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще один человек в Мурманской области, у которого был подтвержден коронавирус, выздоровел

Общее число пациентов, которых вылечили от коронавируса в Мурманске и области, составило 15
Елена МОЛОДЦОВА
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В Мурманской области вылечили 15 человек от коронавируса.В Мурманской области вылечили 15 человек от коронавируса.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Счастье в глазах смотрящего! А по тому даже на фоне в целом не очень оптимистичной ситуации, которая складывается в Мурманской области с коронавирусом, надо замечать хорошее.

Число зараженных новой опасной инфекцией в регионе выросло до 268. Однако врачи работают в круглосуточном режиме и одерживают победы над этой заразой.

- Еще одного человека врачи вылечили от коронавируса. За минувшие сутки из Апатитско-Кировской больницы была выписана женщина, контрольный анализ на COVID-19 у которой оказался отрицательным, - сообщает оперативный штаб Мурманской области.

А это значит, что общее число пациентов, которых вылечили от коронавируса в Мурманской области, достигло 15.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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