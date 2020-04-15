Ситуация с коронавирусом в Мурманске: На стройке в Белокаменке проверили уже 2000 рабочих

15 Апр 2020 2020-04-15T19:09:52+03:00

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На стройке в Белокаменке, куда переместился очаг новой коронавирусной инфекции, работает больше 9 тысяч человек. С тех пор, как стало известно о первых заболевших, и рабочих, и их родственников волнует один вопрос: проверят ли их всех на COVID-19. Пока анализы взяли далеко не у всех.

- На сегодняшний день проверены не все люди, которые работают на стройке в Белокаменке. Но это работа сейчас развернута и постепенно будут проверены все. Также мы активно проводим повторное тестирование тех людей, которые работают в «Велесстрое» и находятся в очаге этой опасной инфекции, чтобы у нас было четкое понимание, как развиваются события. На самой площадке более двух тысяч рабочих проверены, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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