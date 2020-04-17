Солист ансамбля песни и пляски Северного флота посвятил врачам песню «Люди в белых халатах»
Из-за коронавируса врачам сейчас приходится максимально непросто – работают они на износ и рискуют своим здоровьем, чтобы вылечить каждого человека. Их непомерный труд заслуживает огромной похвалы. Так, почетный гражданин Мурманска, талантливый артист Анатолий Иванов записал клип, где посвятил медикам песню «Люди в белых халатах» и поблагодарил за проделанную работу.
- Случилось так, что за последние полгода мне пришлось трижды обратиться за помощью в кардиологическое отделение Мурманской городской больницы скорой помощи. Но, находясь в больничной палате, я не чувствовал себя в изоляции, так как рядом всегда были люди в белых халатах, которые неустанно занимались своим делом. И сейчас их работа стала многократно сложнее, требует еще больше сил и самоотдачи. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто борется за наше здоровье и жизнь, - поделился в видеоролике заслуженный артист России, солист ансамбля песни и пляски Северного флота Анатолий Иванов.
Напомним: супруга губернатора Мурманской области запустила акцию #СеверСпасибоВрачам. Вместе с волонтерами Евгения Чибис поможет семьям заполярных медиков.
Солист ансамбля песни и пляски Северного флота исполняет песню "Люди в белых халатах".Автор: vk.com/ansamblsf
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Режим всеобщей самоизоляции в Мурманске: местные жители сделали необычный кавер на песню Полины Гагариной. Талантливые певцы перепели композицию, призывая всех сидеть дома [видео] (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»