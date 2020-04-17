Солист ансамбля песни и пляски Северного флота посвятил врачам песню «Люди в белых халатах»

17 Апр 2020 2020-04-17T13:52:53+03:00

Анатолий Иванов от всей души благодарит медиков за их труд и самоотдачу в борьбе с коронавирусом [видео]

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Из-за коронавируса врачам сейчас приходится максимально непросто – работают они на износ и рискуют своим здоровьем, чтобы вылечить каждого человека. Их непомерный труд заслуживает огромной похвалы. Так, почетный гражданин Мурманска, талантливый артист Анатолий Иванов записал клип, где посвятил медикам песню «Люди в белых халатах» и поблагодарил за проделанную работу.

- Случилось так, что за последние полгода мне пришлось трижды обратиться за помощью в кардиологическое отделение Мурманской городской больницы скорой помощи. Но, находясь в больничной палате, я не чувствовал себя в изоляции, так как рядом всегда были люди в белых халатах, которые неустанно занимались своим делом. И сейчас их работа стала многократно сложнее, требует еще больше сил и самоотдачи. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто борется за наше здоровье и жизнь, - поделился в видеоролике заслуженный артист России, солист ансамбля песни и пляски Северного флота Анатолий Иванов.

Напомним: супруга губернатора Мурманской области запустила акцию #СеверСпасибоВрачам. Вместе с волонтерами Евгения Чибис поможет семьям заполярных медиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/773738" frameborder="0"></iframe> Солист ансамбля песни и пляски Северного флота исполняет песню "Люди в белых халатах".Автор: vk.com/ansamblsf

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