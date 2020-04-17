2020-04-17T13:52:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Солист ансамбля песни и пляски Северного флота посвятил врачам песню «Люди в белых халатах»

Анатолий Иванов от всей души благодарит медиков за их труд и самоотдачу в борьбе с коронавирусом [видео]
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Артист говорит огромное спасибо врачам. Фото: скринАртист говорит огромное спасибо врачам. Фото: скрин
Изменить размер текста:

Из-за коронавируса врачам сейчас приходится максимально непросто – работают они на износ и рискуют своим здоровьем, чтобы вылечить каждого человека. Их непомерный труд заслуживает огромной похвалы. Так, почетный гражданин Мурманска, талантливый артист Анатолий Иванов записал клип, где посвятил медикам песню «Люди в белых халатах» и поблагодарил за проделанную работу.

- Случилось так, что за последние полгода мне пришлось трижды обратиться за помощью в кардиологическое отделение Мурманской городской больницы скорой помощи. Но, находясь в больничной палате, я не чувствовал себя в изоляции, так как рядом всегда были люди в белых халатах, которые неустанно занимались своим делом. И сейчас их работа стала многократно сложнее, требует еще больше сил и самоотдачи. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто борется за наше здоровье и жизнь, - поделился в видеоролике заслуженный артист России, солист ансамбля песни и пляски Северного флота Анатолий Иванов.

Напомним: супруга губернатора Мурманской области запустила акцию #СеверСпасибоВрачам. Вместе с волонтерами Евгения Чибис поможет семьям заполярных медиков.

Солист ансамбля песни и пляски Северного флота исполняет песню "Люди в белых халатах".Автор: vk.com/ansamblsf

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режим всеобщей самоизоляции в Мурманске: местные жители сделали необычный кавер на песню Полины Гагариной. Талантливые певцы перепели композицию, призывая всех сидеть дома [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пасхальные службы в Мурманске в период коронавируса: как пройдут и кто может посещать
Житель Ковдора купил водительские права в Интернете и распечатал их на принтере
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Больше 300 воспитанников Нахимовское училище находятся на жестком карантине, но продолжают учиться
Солист ансамбля песни и пляски Северного флота посвятил врачам песню «Люди в белых халатах»
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Роспотребнадзор Мурманской области начала подтверждать результаты анализов на коронавирус
Акция «Волонтер дня», стартовавшая в Мурманской области, была признана одной из лучших в России
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 31 миллион рублей выделили на поддержку северян, потерявших работу в апреле
Завершены поиски 16-летней девочки из Туломы в белых кроссовках
Где в Мурманской области нет коронавируса
#окнаПасхи: Жителям Мурманской области предлагают зажечь свечу и поставить на окно в ночь на великий православный праздник
Коронавирус в Мурманске, последние новости на 17 апреля 2020 года: 318 зараженных, 21 выздоровевших и 1 человек умер
Статистика заражения коронавирусом в Мурманске на 16 апреля 2020 года: Количество заболевших на стройке в Белокаменке выросло до 228 человек
В Апатитах за рулем Chevrolet Aveo погиб 72-летний пенсионер
В Туломе пропала 16-летняя девочка в белых кроссовках
В Мурманске из окна второго этажа выпала 4-летняя девочка
Как и где можно освятить куличи в Мурманске в период коронавируса
Жителя Мурманска высадили с поезда в Петрозаводске, где он украл велосипед ради покупки алкоголя
Житель Мурманской области привез из другого региона присосавшегося клеща
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: индекс самоизоляции в Мурманске упал до 2,6 баллов
Жителя Мурманска, который обокрал букмекерскую контору, отправили под суд
Туроператоры предлагают россиянам поездки в Мурманск вместо отдыха заграницей
В Мурманске пройдут репетиции полетов авиатехники к 75-летию Победы
Жителя Умбы, который зарубил знакомую топором из-за бутылки водки, ждет 8 лет в колонии строгого режима