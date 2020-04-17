Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Роспотребнадзор Мурманской области начала подтверждать результаты анализов на коронавирус

17 Апр 2020 2020-04-17T13:16:46+03:00

Анализы на COVID-19 теперь будут подтверждать в Мурманске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теперь тесты не придется отправлять в федеральную лабораторию в Новосибирск

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Коронавирус в России в целом и в Мурманской области в частности набирает обороты. Сотрудникам лабораторий приходится проводить все больше анализов, чтобы опровергнуть или подтвердить COVID-19 у северян попавших под подозрение. Отправка и ожидание результатов исследований из федерального центра в Новосибирске – это время. На сегодняшний день в Мурманской области првоедено более 12 тысяч тестов.

- Региональный Роспотребнадзор получил полномочия подтверждать результаты анализов на коронавирус без направления проб для окончательного подтверждения в научно-исследовательский институт, - сообщает оперативный штаб Мурманской области. – Положительный результат первого анализа на коронавирус, проведенного в лаборатории мурманского отделения Роспотребнадзора, не будет дополнительно проверяться в референс-центре.

Переход на новую систему подтверждения результатов должен завершиться уже через несколько дней, и региональные и федеральные показатели будут сведены в единую отчетность.

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