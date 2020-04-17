Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Роспотребнадзор Мурманской области начала подтверждать результаты анализов на коронавирус
Коронавирус в России в целом и в Мурманской области в частности набирает обороты. Сотрудникам лабораторий приходится проводить все больше анализов, чтобы опровергнуть или подтвердить COVID-19 у северян попавших под подозрение. Отправка и ожидание результатов исследований из федерального центра в Новосибирске – это время. На сегодняшний день в Мурманской области првоедено более 12 тысяч тестов.
- Региональный Роспотребнадзор получил полномочия подтверждать результаты анализов на коронавирус без направления проб для окончательного подтверждения в научно-исследовательский институт, - сообщает оперативный штаб Мурманской области. – Положительный результат первого анализа на коронавирус, проведенного в лаборатории мурманского отделения Роспотребнадзора, не будет дополнительно проверяться в референс-центре.
Переход на новую систему подтверждения результатов должен завершиться уже через несколько дней, и региональные и федеральные показатели будут сведены в единую отчетность.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выплата семьям с детьми от 3 до 7 лет в Мурманске 2020: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить. Мурманская областная Дума утвердила выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет (Подробности)
Где в Мурманской области нет коронавируса. Мы выяснили, до каких муниципалитетов Заполярья COVID-19 не добрался (Подробности)
Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 17 апреля 2020 года: 318 заболевших, 39 – с предварительно положительным диагнозом. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 17 апреля 2020 года (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»