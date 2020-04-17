2020-04-17T10:13:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Где в Мурманской области нет коронавируса

Мы выяснили, до каких муниципалитетов Заполярья COVID-19 не добрался
Елена МОЛОДЦОВА
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Пока один северяне боятся выходить на улицу своих городов, у других - тишь и гладь.Пока один северяне боятся выходить на улицу своих городов, у других - тишь и гладь.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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16 апреля коронавиурс взял штурмом последний регион РоссииАлтай. В Мурманской области COVID-19 хозяйничает с конца марта, но, к счастью, далеко не во всех муниципалитетах. Несмотря ни на что, некоторые города и даже целые районы упорно держат оборону.

Напомним: основной очаг коронавируса находится в Кольском районе. Правда, пока ему не удалось выплеснуться за пределы масштабной стройки в Белокаменке, где уже 229 заболевших. Также коварная инфекция пробралась в Апатиты и Кировск, где насчитывается 56 зараженных, и Мурманск – 11 случаев. Также оборону сдали Мончегорск и Североморск – по двое заболевших, а в след за ними и Кандалакша – один подтвержденных случай. Пробрался COVID-19 и в ЗАТО Александровск, правда, пока только в два города Снежногорск и Полярный – 9 заболевших.

Но пока коронавирусу не удалось охватить все 144,9 тысячи квадратных километров Кольского полуострова. Так, к счастью, до сих пор не выявлено ни одного случая заражения COVID-19 в Оленегорске, ЗАТО Видяево, ЗАТО Островной, ЗАТО Заозерск, а также в Ковдорском, Терском и Ловозерском районах. В Полярных Зорях было лишь подозрение на новую опасную инфекцию у одной из жительниц, у которой диагностировали пневмонию, но оно не подтвердилось. Так что город атомщиков тоже пока в зеленой зоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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