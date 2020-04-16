Статистика заражения коронавирусом в Мурманске на 16 апреля 2020 года: Количество заболевших на стройке в Белокаменке выросло до 228 человек
Кронавирус нашел ахиллесову пяту Мурманской область, правда, только со второго раз. И кто бы мог подумать, что ей окажется Центр строительства крупнотоннажных сооружений в Белокаменке.
Напомним: 16 апреля число зараженных COVID-19 на Кольском полуострове достигло 309 человек. Федеральная лаборатория подтвердила еще 41 случай коронавируса в Заполярье. Как прирост заболевших отразился на рейтинге заболеваемости в муниципалитетах Мурманской области?
Как и прежде, абсолютным лидером по количеству зараженных является Кольский район – 228 случаев. Все заболевшие – рабочие со стройки в Белокаменке. На втором месте Апатитско-Кировская агломерация. За сутки там выявили еще 14 человек с COVID-19. Таким образом общее число зараженных в этих городах достигло 50. Третье место за собой прочно удерживает Мурманск, хотя здесь прирост не такой большой – всего два новых случая, благодаря которым общее количество заболевших увеличилось до 11.
Не изменилось за минувшие сутки число заболевших сразу в нескольких заполярных городах: Заполярном (6 случаев), Снежногорске (4 случая), Мончегорске (2 случая) и Кандалакше (1 случай), чего нельзя сказать о Полярном и Североморске, где коронавирус подтвердили у двух человек. Таким образом общее число заболевших в Поялрном выросло до четырех, а во флотской столице – до двух. Кроме того, 16 апреля в рейтинге заболеваемости COVID-19 дебютировала Печенга, где подтвердили один случай.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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