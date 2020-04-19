2020-04-19T14:56:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Третьей жертвой коронавируса в Мурманской области стала 85-летняя жительница Кировска

Женщина лечилась самостоятельно дома
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
К сожалению, коронавирус унес еще одну жизнь в Мурманской области.К сожалению, коронавирус унес еще одну жизнь в Мурманской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Коронавирус в Заполярье решил больше не пугать северян двукратным увеличением заболевших, а нанести удар по тем, кто уже заболел. Напомним: по данным оперативного штаба Мурманской области, в регионе 357 подтвержденных случаев COVID-19, 27 выздоровевших и 2 умерших.

Однако новая опасная инфекция решила сократить счет между ней и врачами.

- В Мурманске – третий летальный исход от коронавируса. Жертвой стала 85-летняя жительница Кировска. Женщина самостоятельно лечилась дома. Диагноз «коронавирус» ей поставлен посмертно, - сообщили в региональном оперативном штабе. – Пенсионерка страдала сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Приносим соболезнования родным и близким.

Пока все трое погибших от COVID-19 в Мурманской области – из группы риска. Первой жертве инфекции было 67 лет, второй – 73 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: нуждающихся в воскресных бесплатных горячих обедах выросло почти вдвое. Руководитель благотворительного фонда «Добрый мир» рассказал, какая обстановка царит на точках раздач (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 12 северян, которые из-за коронавируса застряли в Таиланде, возвращаются домой. Еще четверо сядут в самолет до Новосибирска 19 апреля, в заложниках карантина остается еще 18 жителей Заполярья (Подробности)

Апатитчанка, больная коронавиурсом: «Все очень серьезно, шутки кончились». Медработник из КНЦ РАН призвала северян оставаться дома и даже в магазин не выходить без особой надобности (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: У медработников поликлиники КНЦ РАН подтвердили коронавирус
Завершены поиски женщины, которые ночью на такси уехала к «Домику моржей»
Третьей жертвой коронавируса в Мурманской области стала 85-летняя жительница Кировска
В Мурманске пропала женщина, которая ночью поехала на такси к отворотки у «Домика моржей»
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: нуждающихся в воскресных бесплатных горячих обедах выросло почти вдвое
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 19 апреля 2020 года: 357 зараженных, 28 выздоровевших и 2 умерших
Губернатор Мурманской области призывает северян оставаться дома и не ходить в храм на Пасху
Судебные иски против нарушителей карантина в Мурманской области: в Мурманске отправили на принудительную госпитализацию супружескую пару
Придется подождать: Благодатный огонь посетит Мурманск только после карантина
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: на льготные займы предпринимателям Мурманской области выделили 50 миллионов рублей
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: стало известно, какие отрасли больше всего пострадали из-за коронавируса
В Мурманскстате подсчитали стоимость пасхального стола в Заполярье
Жительница Североморска потеряла 8 тысяч рублей на покупке многоразовых масок
В Мурманске скончалась 73-летняя женщина с подтвержденным диагнозом на коронавирус
В Мурманской области восстановят около полутора тысяч гектаров лесных растений
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 18 апреля 2020 года: 324 зараженных, 27 выздоровевших и 1 умерший
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: В Североморске госпиталь закрыли на карантин
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской областной больнице появится кислородная станция
По центру Мончегорска гуляют краснокнижные лебеди
Кандалакша оказалась по уши в мусоре
Пасхальные службы в Мурманске в период коронавируса: как пройдут и кто может посещать
Житель Ковдора купил водительские права в интернете и распечатал их на принтере
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Больше 300 воспитанников Нахимовского училища находятся на жестком карантине, но продолжают учиться