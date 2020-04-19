Третьей жертвой коронавируса в Мурманской области стала 85-летняя жительница Кировска
Коронавирус в Заполярье решил больше не пугать северян двукратным увеличением заболевших, а нанести удар по тем, кто уже заболел. Напомним: по данным оперативного штаба Мурманской области, в регионе 357 подтвержденных случаев COVID-19, 27 выздоровевших и 2 умерших.
Однако новая опасная инфекция решила сократить счет между ней и врачами.
- В Мурманске – третий летальный исход от коронавируса. Жертвой стала 85-летняя жительница Кировска. Женщина самостоятельно лечилась дома. Диагноз «коронавирус» ей поставлен посмертно, - сообщили в региональном оперативном штабе. – Пенсионерка страдала сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Приносим соболезнования родным и близким.
Пока все трое погибших от COVID-19 в Мурманской области – из группы риска. Первой жертве инфекции было 67 лет, второй – 73 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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