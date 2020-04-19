2020-04-18T23:38:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 19 апреля 2020 года: 357 зараженных, 28 выздоровевших и 2 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 19 апреля 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Коронавирус заглянул еще не во все уголки Мурманской области.Коронавирус заглянул еще не во все уголки Мурманской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Коронавирус продолжает разгуливать по Кольскому полуострову, заставляя его жителей наоборот сидеть безвылазно дома вот уже три недели. И, судя по статистике зараженных, это только начало режима самоизоляции.

По последним данным оперативного штаба Мурманской области, в Заполярье 357 зараженных, 28 выздоровевших и 2 умерших. Кроме того, у 16 человек поставлен предварительно положительный диагноз. Да, да, жертвами коронавируса на Крайнем Севере уже стали две женщины. Еще одна северянка умерла в Мурманской областной больнице – 73-летняя пенсионерка вернулась 13 апреля из Санкт-Петербурга с высокой температурой.

На карте Мурманской области по-прежнему значится девять очагов новой коронавирусной инфекции. Самая большая вспышка – в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, где заболели уже 258 рабочих. Второй по величине очаг в Апатисткой-Кировской агломерации – 59 зараженных. Третий в этом рейтинге Мурманск с 12 подтвержденными случаями COVID-19. В остальных муниципалитетах ситуацию тоже постепенно ухудшается: в Заполярном и ЗАТО Александровск – по 10 заболевших, Североморске - три, Мончегорске и Полярных Зорях – два, Кандалакше – один. Остальные муниципалитеты коронавирус, к счастью, пока обошел своим вниманием.

На 19 апреля врачи смогли поставить на ноги 28 пациентов. Однако еще 327 человек с подтвержденным диагнозом находятся в больницах. Кроме них в стационарах проходят лечения по эпидпоказаниям 148 человек с ОРВИ. 407 северян находятся на самоизоляции, 865 – на обсервации и 19 – с нее сняты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: нуждающихся в воскресных бесплатных горячих обедах выросло почти вдвое
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 19 апреля 2020 года: 357 зараженных, 28 выздоровевших и 2 умерших
Губернатор Мурманской области призывает северян оставаться дома и не ходить в храм на Пасху
Судебные иски против нарушителей карантина в Мурманской области: в Мурманске отправили на принудительную госпитализацию супружескую пару
Придется подождать: Благодатный огонь посетит Мурманск только после карантина
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: на льготные займы предпринимателям Мурманской области выделили 50 миллионов рублей
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: стало известно, какие отрасли больше всего пострадали из-за коронавируса
В Мурманскстате подсчитали стоимость пасхального стола в Заполярье
Жительница Североморска потеряла 8 тысяч рублей на покупке многоразовых масок
В Мурманске скончалась 73-летняя женщина с подтвержденным диагнозом на коронавирус
В Мурманской области восстановят около полутора тысяч гектаров лесных растений
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 18 апреля 2020 года: 324 зараженных, 27 выздоровевших и 1 умерший
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: В Североморске госпиталь закрыли на карантин
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской областной больнице появится кислородная станция
По центру Мончегорска гуляют краснокнижные лебеди
Кандалакша оказалась по уши в мусоре
Пасхальные службы в Мурманске в период коронавируса: как пройдут и кто может посещать
Житель Ковдора купил водительские права в интернете и распечатал их на принтере
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Больше 300 воспитанников Нахимовского училища находятся на жестком карантине, но продолжают учиться