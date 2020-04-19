Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 19 апреля 2020 года: 357 зараженных, 28 выздоровевших и 2 умерших

19 Апр 2020 2020-04-18T23:38:32+03:00

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Коронавирус продолжает разгуливать по Кольскому полуострову, заставляя его жителей наоборот сидеть безвылазно дома вот уже три недели. И, судя по статистике зараженных, это только начало режима самоизоляции.

По последним данным оперативного штаба Мурманской области, в Заполярье 357 зараженных, 28 выздоровевших и 2 умерших. Кроме того, у 16 человек поставлен предварительно положительный диагноз. Да, да, жертвами коронавируса на Крайнем Севере уже стали две женщины. Еще одна северянка умерла в Мурманской областной больнице – 73-летняя пенсионерка вернулась 13 апреля из Санкт-Петербурга с высокой температурой.

На карте Мурманской области по-прежнему значится девять очагов новой коронавирусной инфекции. Самая большая вспышка – в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, где заболели уже 258 рабочих. Второй по величине очаг в Апатисткой-Кировской агломерации – 59 зараженных. Третий в этом рейтинге Мурманск с 12 подтвержденными случаями COVID-19. В остальных муниципалитетах ситуацию тоже постепенно ухудшается: в Заполярном и ЗАТО Александровск – по 10 заболевших, Североморске - три, Мончегорске и Полярных Зорях – два, Кандалакше – один. Остальные муниципалитеты коронавирус, к счастью, пока обошел своим вниманием.

На 19 апреля врачи смогли поставить на ноги 28 пациентов. Однако еще 327 человек с подтвержденным диагнозом находятся в больницах. Кроме них в стационарах проходят лечения по эпидпоказаниям 148 человек с ОРВИ. 407 северян находятся на самоизоляции, 865 – на обсервации и 19 – с нее сняты.

ИСТОЧНИК KP.RU