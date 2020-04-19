Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 12 северян, которые из-за коронавируса застряли в Таиланде, возвращаются домой

Коронавирус сорвал или испортил отпуск ни одному десятку северян. Одни, отважившись на заграничный вояж, оказались заперты в отели с закрытыми бассейнами, другие и вовсе не успели улететь, но есть и третьи… 34 жителя Мурманской области оказались заложниками карантина в Таиланде. Они не успели вернуться домой до того, как между странами из-за эпидемии опустился «железный занавес».

- Мы попали в очень тяжелую и сложную ситуацию на Пхукете, - записала видеообращение к губернатору Мурманской области мурманчанка Вера Екимчук. – Ничего не предвещало беды, но когда мы собрались улетать, закрыли границы. Несмотря на все усилия, взять билеты на более раннее время мы не смогли. Ни один из рейсов, на которые нам удалось перебронировать билеты, не состоялся. У нас закончился время пребывания в стране – визу нам продлили только до 23 апреля, а перебронировать билеты на самолет удалось только на 2 мая

10 апреля был самолет на Москву, но на него смогли сесть только россияне с московской и санкт-петербургской пропиской. А потом еще и на федеральном российском канале услышали, что всех туристов вывезли.

- Помогите, Андрей Владимирович, нам больше не к кому обратиться, - еле сдерживала слезы северянка.

И губернатор Мурманской области Андрей Чибис услышал мольбы застрявших в Таиланде мурманчан. Власти Заполярья своих в беде не бросают. В светлый праздник Пасхи губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил радостную новость – часть северян возвращается домой.

- 18 апреля 12 северян, которые стали заложниками карантина в Таиланде, сели на самолет до Екатеринбурга. Еще четверо должны вылететь в Новосибирск 19 апреля. О вызволении оставшихся 18 человек мы сейчас продолжаем договариваться. Держу ситуацию на личном контроле. В ближайшие дни этот вопрос должен решиться, - рассказал о ситуации Андрей Чибис.

По возвращению на родину жителям Заполярья, чей отпуск в Таиланде порядком затянулся, придется пройти 14-дневный карантин в Екатеринбурге и Новосибирске. Только потом северяне смогут вернуться в Мурманскую область.

Мурманчанка записала видеообращение к губернатору из Таиланда.Автор: Регион51

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