«Испорченный отдых»: Жительница Мурманска рассказала, чем из-за коронавируса обернулся для ее семьи отпуск в Турции и как они возвращались домой

Люди, живущие под сердцем Северного полюса, ждут отпуск с особым трепетом, месяцами копят деньги и тщательно выбирают место, где смогут, наконец-то, погреться. Семья мурманчанки Валерии Петровой (имя изменено - Ред.) не стала исключением. Вот только их долгожданный отдых с треском провалился то ли благодаря коронавирусу, то ли туроператорам, которые до последнего хотели заработать на попавших в безвыходное положение туристах.

Предпосылки были

- Мы купили путевку в Турцию 29 января, когда коронавирус был еще далеко в Китае. До этого год копили на эту поездку. 28 февраля, когда до отлета остается больше двух недель, происходит вооруженный конфликт между Турцией и Сирией. У меня начинается паника. Я уже тогда хотела никуда не ехать и поменять путевку на Арабские Эмираты, - вспоминает предшествующую путешествию нервотрепку Валерия Петрова.

Девушка обратилась к туроператору, но, оказалось, что за смену страны придется заплатить штраф 15200 рублей. Им посоветовали подождать до 5 марта, когда должна была состояться встреча президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Правда, после этого штраф за смену страны отдыха вырос уже до 40 тысяч рублей. Но мурманчане успокоились, решили не паниковать и ехать отдыхать туда, куда и было запланировано.

Прекрасный вид из окна - это хорошо, но мурманчане, собирающиеся в отпуск, рассчитывали на большое. Фото: Из архива героя публикации

11 марта, когда Турция сообщила о первом случае COVID-19, а Россия – о третьем зараженном, Валерия Петрова вместе с мужем и пятилетним сыном вылетели в Москву. Страны закрыты не были, и деньги за путевку им никто бы не вернул. Туроператоры продолжали отправлять туристов для отдыха во все точки земного шара.

Номер – ресторан - номер

- Мы благополучно добрались до Турции. День-два адаптировались. Погода была не очень – градусов 7 всего и ветра сильные. Купили экскурсию, 17 марта нас забирают из отеля, человек 30. Везут, пудрят нам мозг, а после обеда сообщают, что на карантин закрылись все заведения в Турции. Деньги не возвращают! Я стала звонить в Москву – в итоге из ста долларов вернули всего 40, - описывает «лучший в жизни» отдых мурманчанка.

В итоге закрытыми оказались все торговые центры и развлечения, отменены все экскурсии. А вскоре закрыли и весь город Сиде и его отели. С 17 по 20 марта эвакуировали из Турции всех немцев.

- 22 числа мы уже понимали, что в Турции просто ужас, а самолеты с туристами из России продолжали прилетать. Мы просили - верните нас домой. Отдыхать так просто невозможно: номер – ресторан – номер. Погода весенняя, в море не покупаться. На территории отеля закрыты все хамамы, сауны и бассейны. Собираться нельзя, - рассказывает Валерия Петрова. – Было такое, что люди прилетели 25 марта, а 27 их отправили обратно. В Турции они провели день, а деньги за остальные уже оплаченные сутки им никто не вернул, мол, извините, чрезвычайная ситуация. Вот и вся любовь!

Мы прилетели! Прием!

Мурманчане оплатили путевку на 15 дней, но вернулись на день раньше. В Москве пришлось менять отель, поскольку между рейсами было около суток, а заодно и билеты на самолет.

- С Турции летели три с половиной часа и не знали, чем уже себя занять. Приземлились в Москве, стали выходить, нам сказали возвращаться обратно – будет проверять Роспотребнадзор. Написали по два экземпляра анкет, откуда вернулись, где будем транзитом и когда уедем. Измерили тепловизером всем температуру на борту и все. Дальше в своих передвижениях и действиях ты не ограничен, - говорит мурманчанка.

В Москве до заполярных туристов дошел слух, что прекращается авиасообщение. Паника начала подбиралась – как домой возвращаться? К тому моменту, три билета на самолет стоили в пять раз дешевле, чем купленные в январе. Разницу между авиабилетами авиакомпания положила на депозит, которым Петровы вправе воспользоваться в течение года. Кстати, самолет в столицу Заполярья летел почти с полной загрузкой – свободны были только мест 15.

Туристы из Мурманска оказались запертыми в отеле из-за пандемии. Фото: Из архива героя публикации

Девушка ждала, что в Мурманске-то точно их будут проверять более серьезно и возьмут анализы, но ошиблась. На малой родине Лере вообще ничего не напомнило, что в стране коронавирус.

- Мы прилетели в четыре ночи 27 марта. В 10.00 я проснулась и стала звонить на «горячую линию»: «Ребята, мы прилетели из-за заграницы! Прием, прием!». Ровно в 13.00 мне, наконец, ответили, - вспоминает Валерии Петровой.

Осмотр по видео

Ко всем бедам мурманчан добавился флюс – утром после прилета щеку Валерии дико раздуло. Как попасть к стоматологу в условиях эпидемии коронавируса, да еще если и суток не прошло, как ты вернулся из Турции? До поликлиник девушка дозвонилась и описала ситуацию. В итоге через несколько минут ей перезвонила заведующая областной стоматологией и предложила через пару часов осмотреть Лерин зуб … по видеосвязи с помощью хорошего смартфона.

- К счастью, до этого не дошло. Все это время я полоскала рот, и к моменту видеоосмотра флюс лопнул. К тому же, вместо видеосвязи мне сообщили, что готовы меня принять. Но я отказалась. Мне стало легче, а рисковать здоровьем людей не хотелось, - говорит собеседница «КП». - Сегодня мы пятый день сидим на карантине. К нам никто не приходил и ничего не проверял. Правда, звонили из поликлиники и интересовались, как у нас дела и сказали, чтобы 9 апреля приходили за больничными листами.

Даже бассейны стали недоступны из-за опасного вируса.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Петровы дисциплинировано сидят дома и никуда не выходят. В первую очередь, не хотят подвергать опасности своих родителей, которые живут в соседнем подъезде. Пока Лера с мужем и сыном летели, друзья по списку затарили им холодильник продуктами, а собака так и живет у родителей.

- Я не понимаю диванных экспертов, которые возмущаются, что за туристами отправляют за границу самолеты. У нас, как и других, не было выбора: лететь или нет. Деньги, которые мы копили год, никто на мне вернул бы! Не было ощущения отпуска. А турпоток надо было остановить сразу, как только стало известно, что коронавирус добрался и до России, - возмущается мурманчанка. - В итоге я не отдохнула. Поесть две недели я могла и дома, а на деньги, потраченные на путевку, лучше бы ремонт сделала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Количество зараженных коронавирусом в Мурманской области на 30 марта 2020 года: 5 человек с диагнозом и 19 с предварительно положительным результатом. Количество зараженных коронавирусом в Мурманской области - пять человек (Подробности)

Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманской области: въезд закрыт в Оленегорск, Полярные Зори и Белокаменку. Из-за коронавируса в Мурманской области закрывают въезд в муниципалитеты (Подробности)

Можно ли ездить на работу в Мурманской области в период самоизоляции. Многие работодатели просят своих сотрудников не пользоваться общественным транспортом (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru