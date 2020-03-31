Коронавирус в Мурманской области, последние новости на 30 марта 2020 года: 5 человек с диагнозом и 19 с предварительно положительным результатом

31 Март 2020 2020-03-31T09:23:56+03:00

В Мурманской области уже 19 человек с предварительно положительным диагнозом на коронавирус. Фото: Иван МАКЕЕВ

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В оперативном штабе при правительстве Мурманской области озвучили последние данные по статистике коронавируса в регионе.

На вечер 30 марта в Заполярье диагноз COVID-19 поставили пяти людям. При этом один пациент (житель Ирландии, приехавший на международный шахматный турнир в Мурманск) уже здоров и вышел из областной больницы, а четыре сейчас проходят лечение - это житель Апатитов, который заразил несколько человек, и женщина из Мончегорска.

Помимо этого предварительно положительный диагноз у 19 человек. Лидером по числу возможно заболевших стал Апатитско-Кировский район - 9 человек, следом идет Мурманск - 8 человек, потом Североморск и Снежногорск - по одному человеку.

Три человека госпитализированы за прошедшие сутки, 70 проходят стационарное лечение от ОРВИ, 63 человека помещены на обсервацию и 7 сняты с нее, на самоизоляции находятся 1356 человек.

Напомним: в Мурманской области с 30 марта введен режим всеобщей самоизоляции.

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