2020-03-30T18:17:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Можно ли ездить на работу в Мурманской области в период самоизоляции

Многие работодатели просят своих сотрудников не пользоваться общественным транспортом
Елена МОЛОДЦОВА
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На работу ходить можно, но осторожно!На работу ходить можно, но осторожно!Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Несмотря на введенный в Мурманской области режим самоизоляции и объявленную президентом России Владимиром Путиным нерабочую неделю, далеко не все северяне могут остаться дома и не появляться на своем рабочем месте.

- С 12.00 30 марта до 24.00 5 апреля гражданам Российской Федерации рекомендовано не покидать места проживания, - говорится в постановлении губернатора Мурманской области.

Правда, там прописаны и шесть случаев, когда можно нарушить эти рекомендации. В этот перечень входят и поездки на работу, если она не приостановлена в соответствии с постановлением губернатора Мурманской области.

Глава региона Андрей Чибис уже напомнил работодателям, для чего были объявлены эти эпидканикулы и попросил четко определить набор конкретных специалистов, который, действительно, необходим для функционирования городской инфраструктуры и медучреждений. Тех, кто пренебрежет указом президента страны, ждут проверки прокуратуры, трудинспекции и минтруда.

Тем временем, некоторые работодатели уже запретили своим сотрудникам пользоваться общественным транспортом, несмотря на то, что автобусы и троллейбусы обрабатывают после каждой поездки. Но, несмотря на столь категоричные указания, желающих оплачивать такси своим сотрудникам нет.

Одним приходится добираться до рабочего автобуса за свой счет, а другие пользуются личным транспортом своих коллег. Другого выхода из ситуации нет!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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